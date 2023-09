Blick auf die Kathedrale in St.Gallen. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Drohung gegen Bischöfe: Polizei in Alarmbereitschaft

Eine anonyme Droh-E-Mail ist bei der Geschäftsstelle der Schweizer Bischofskonferenz in Freiburg eingegangen, wie der Blick berichtet. Die Bischöfe schalteten die Kantonspolizei Freiburg ein, auch die Staatsanwaltschaft ist informiert.

Seit Montag und noch bis Mittwoch treffen sich die Bischöfe in St.Gallen – Thema Nummer eins sind die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche der Schweiz. Heute Dienstag ist um 12 Uhr in der Kathedrale eine von den Bischöfen gemeinsam gefeierte Messe, die auch für Gläubige offen ist. Die Stadtpolizei St.Gallen werde vor der Kathedrale verstärkt Präsenz zeigen.

Die Bischofskonferenz wird allerdings nicht vollzählig erscheinen. Der Abt von Saint-Maurice lässt sein Amt ruhen, da ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg ist aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Er wurde letzte Woche operiert.

(rbu)