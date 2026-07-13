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VW-CEO bestätigt: Bis zu 50'000 Stellen könnten gestrichen werden

VW-CEO bestätigt erstmals: Bis zu 50'000 Stellen könnten gestrichen werden

13.07.2026, 12:1313.07.2026, 12:13
FILE - Oliver Blume, CEO Volkswagen Group speaks during the Volkswagen Group Media Night event ahead of the Auto China 2026 show to be held in Beijing, Tuesday, April 21, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan, ...
Oliver Blume, CEO der Volkswagen-Gruppe.Bild: keystone

Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat erstmals das mögliche Ausmass der erwarteten Einschnitte bei Europas grösstem Autobauer genannt. Ohne Veränderung der Arbeitskosten würde sich eine Grössenordnung von rund 50'000 Stellen weltweit ergeben, sagte er einem internen Interview im Volkswagen-Intranet zufolge, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet.

Diese Zahl ergibt sich laut Blume aus dem Vorhaben, die Kosten für Verwaltung, Infrastruktur und Unterstützung des Kerngeschäfts auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. Die entsprechenden Kosten lägen bei Volkswagen noch um 20 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Das bedeute, dass «eine theoretische Ableitung ohne Veränderung der Arbeitskosten rund 50'000 Stellen weltweit ergeben» würde.

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Derzeit werde in allen Marken, Gesellschaften und Regionen ermittelt, welche Anpassungen nötig und möglich seien. Personalkosten ergäben sich neben der Zahl der Beschäftigten aus den Arbeitskosten. «Diesen Hebel müssen wir ebenfalls ziehen», sagte er und deutete damit an, dass der genaue Personalabbau noch nicht feststehe. (sda/awp/dpa)

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