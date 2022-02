CS muss offenbar Bonuszahlungen nach Finma-Intervention kürzen

Laut Medienberichten in den vergangenen Tagen kommt es bei der Credit Suisse weiterhin zu Abgängen von wichtigen Mitarbeitenden. Dies obwohl die Schweizer Grossbank etwa erfolgreichen Investmentbankern Sonderzulagen gezahlt habe, um sie zu halten. Besonders die US-Banken wie etwa JPMorgan oder Goldman Sachs haben die Boni für ihre Angestellten offenbar massiv in die Höhe geschraubt. (sda/awp)

Ende Januar war bekannt geworden, dass die CS ihr Bonussystem für leitende Mitarbeitende mit Löhnen von mehr als 250'000 Franken anpasst. Die Bank begründete die Anpassung damit, dass die Vergütungen noch stärker an den neuen strategischen Zielen ausgerichtet werden sollen. Besonders die Möglichkeit, Boni zurückzuverlangen, sei allerdings bei vielen CS-Mitarbeitenden schlecht angekommen, schreibt Bloomberg am Dienstag.

Eine noch grössere Kürzung habe die CS durch Änderungen in ihrer Bonusstruktur vermeiden können, schrieb Bloomberg. Dazu gehöre die Möglichkeit, bereits ausgeschüttete Boni zurückzuverlangen, sollten Mitarbeitende das Unternehmen innert drei Jahren verlassen. Solche Zahlungen könnten nun als Darlehen verbucht werden.

Die Credit Suisse habe ihre ursprünglichen Pläne zu höheren variablen Vergütungen für ihre Mitarbeitenden aufgeben müssen, nachdem die Finma von der Bank signifikante Kürzungen verlangt habe, schrieb Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtsumme der Boni stehe allerdings noch nicht ganz fest, die Höhe der individuellen Vergütungen dürften zudem von der Geschäftseinheit abhängen.

In der Schweiz sind die Mieten für die am Markt angebotenen Wohnungen zu Beginn des neuen Jahres leicht gestiegen. Der von der Internetplattform Homegate.ch am Dienstag publizierte Angebotsmietindex nahm im Januar um 0.26 Prozent oder 0.3 Stellen auf 116.7 Punkte zu. Im gesamten letzten Jahr hatte er um 1 Prozent zugelegt.