Bringt das Coronavirus Kim Jong Un zu Fall?

Nordkorea ist eingeklemmt zwischen China und Südkorea, den Ländern mit der höchsten Ansteckungsrate. Ein Ausbruch von Covid-19 wäre für Nordkorea fatal.

Sue Mi Terry war unter George W. Bush und Barack Obama CIA-Spezialistin für Nordkorea. Sie gilt als eine der besten Kennerinnen des Regimes von Kim Jong Un. In der Online-Ausgabe von «Foreign Affairs», einem renommierten Magazin über Geopolitik, zeigt sie die Folgen auf, die ein Ausbruch von Covid-19 für das Steinzeit-Kommunismus-Land hätte.

Nordkorea hat drastische Massnahmen gegen einen Ausbruch von Covid-19 ergriffen. Mit guten Gründen: Es grenzt an China und Südkorea, die Länder, die von der Pandemie am meisten betroffen sind. Und Nordkorea ist extrem schlecht auf einen Ausbruch dieser Epidemie vorbereitet. Terry stellt fest: