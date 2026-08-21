Samsung will über 50 Milliarden Franken an Aktionäre ausschütten

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Der südkoreanische Elektronikriese Samsung Electronics kündigte an, seinen Aktionären in diesem Jahr deutlich mehr Geld zukommen zu lassen als jemals zuvor. So sollen für 2026 voraussichtlich 90 bis 110 Billionen Won an Aktionärsrückgaben zur Verfügung stehen, teilte der Chiphersteller mit. Umgerechnet entspricht das zwischen rund 51 und 63 Milliarden Franken.

Samsung will seinen Aktionären so viel Geld ausschütten wie noch nie. Bild: keystone

Es handelt sich dabei um die bislang grösste Aktionärsrendite eines koreanischen Unternehmens. Die geplante Ausschüttung ist etwa fünf Mal so hoch wie Samsungs zuvor höchste Aktionärsrückzahlung in Höhe von 20,3 Billionen Won aus dem Jahr 2020.

Hintergrund für die Rekordausschüttung sind die extrem hohen Gewinne im Halbleitergeschäft. Samsung Electronics hat zuletzt drei Geschäftsquartale den jeweils höchsten Betriebsgewinn in der Unternehmensgeschichte erzielen können. Der hohe Betriebsgewinn fusst auf einer anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips, und profitiert deshalb besonders stark vom Boom des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz. (dab/sda/awp/dpa)