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Meta: Facebook und Instagram sind down

FILE - A car passes Facebook&#039;s new Meta logo on a sign at the company headquarters on Oct. 28, 2021, in Menlo Park, Calif. (AP Photo/Tony Avelar, File) Social Media Kids Trial
Meta, zu dem auch Instagram und Facebook gehört, ist gerade nicht erreichbar.Bild: keystone

Facebook und Instagram sind down

12.06.2026, 16:5812.06.2026, 17:02

Viele Nutzer können plötzlich nicht auf Facebook und Instagram zugreifen. Vom Meta-Konzern heisst es, man arbeite daran.

Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen. Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten. (sda/awp/dpa)

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