Meta, zu dem auch Instagram und Facebook gehört, ist gerade nicht erreichbar. Bild: keystone

Facebook und Instagram sind down

Mehr «Wirtschaft»

Viele Nutzer können plötzlich nicht auf Facebook und Instagram zugreifen. Vom Meta-Konzern heisst es, man arbeite daran.

Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen. Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten. (sda/awp/dpa)