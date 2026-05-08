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So denkt die Gen Alpha über ihren Social-Media-Konsum

Viele von uns nutzen (un)bewusst tagtäglich Social Media. Für einige ist der Konsum fester Bestandteil des Alltags. Unsere Schnupper-Journalist:innen haben sich mit ihrem Social-Media-Konsum und einem potenziellen Verbot für unter 16-Jährige beschäftigt.



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Im Rahmen der YouMedia Jugendwoche durften potenzielle Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten bei watson reinschnuppern. Wir hatten drei junge Talente für zwei Tage bei uns im Büro. Sie wählten ihr eigenes Interview-Thema und haben den Beitrag, mit ein wenig Unterstützung, auf die Beine gestellt.

Die drei haben sich dazu entschieden, die Themen Social-Media-Konsum und ein damit im Zusammenhang stehenden mögliches Verbot für unter 16-Jährige genauer zu beleuchten, da diese immer wieder kontrovers diskutiert werden.

Gemäss dem GenZ Report 2025 von Xeit verbringen 15- bis 28-Jährige in der Schweiz durchschnittlich mehr als 20 Stunden pro Woche auf Social Media.

Unsere 14-jährigen Schnupper-Journalistinnen und -journalisten, die zur Generation Alpha gehören, haben die Redaktion nach ihrer Meinung zum Thema gefragt – und sich natürlich auch selbst zum Thema geäussert.

So denkt Gen Alpha über ein Social-Media-Verbot:

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