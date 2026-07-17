wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Digital

Starship-Rakete muss Testflug vor Start abbrechen

Starship
Im Mai hatte die Riesen-Rakete zuletzt einen Testflug absolviert, den insgesamt zwölften.Bild: x

«Triebwerke haben nicht gezündet«: Starship-Rakete muss Testflug vor Start abbrechen

Ein geplanter weiterer Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems ist kurz vor dem Start abgebrochen worden.
17.07.2026, 03:0417.07.2026, 08:07

«Einige Triebwerke haben nicht gezündet, was einen automatischen Startabbruch auslöste», schrieb SpaceX-Chef Elon Musk auf der Plattform X.

«Der nächste Startversuch wird hoffentlich in ein paar Tagen stattfinden.» Im Mai hatte die Riesen-Rakete zuletzt einen Testflug absolviert, den insgesamt zwölften.

Auch dabei waren einige Triebwerke ausgefallen, ansonsten war der Test aber weitgehend nach Plan verlaufen. Erstmals war dabei die «Version 3» des Starship zum Einsatz gekommen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesen-Rakete.

Das Starship soll zum Mond und zum Mars

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe den Rand des Weltalls und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

SpaceX hatte vor kurzem den bislang grössten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen.

Die SpaceX-Aktie taucht und taucht: Das sind die Gründe

(sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade
1 / 27
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade

Frankreich feiert am 14. Juli Nationalfeiertag
quelle: keystone / thomas padilla
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hunter Biden teilt gegen Donald Trump aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
Deutsche Industrie hat in einem Jahr 177'000 Stellen verloren
Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 177'000 Arbeitsplätze verloren. Das gab die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt.
Im Dezember 2025 seien somit noch 6,5 Millionen Menschen im verarbeitenden Gewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Dies entspricht fast einem Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Zur Story