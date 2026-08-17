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Goldpreis zieht an – seit Jahrestief elf Prozent im Plus

Goldpreis zieht an – seit Jahrestief elf Prozent im Plus

17.08.2026, 09:1117.08.2026, 09:11

Der Goldpreis hat zu Wochenbeginn an die zuletzt positive Tendenz angeknüpft. In der Nacht auf Montag kletterte der Preis für eine Feinunze respektive rund 31,1 Gramm zeitweise wieder über die Marke von 4400 Dollar. Das Niveau konnte der Goldpreis zwar nicht ganz halten, lag aber mit 4394 Dollar immer noch 0,4 Prozent über dem Stand vom Freitagabend.

1kg kg Goldbarren im Wert von je ca. 60 000 Euro,Gold,Feingold 999,9 Edelmetall,Wertanlage,Sachaufnahme im Tresorraum vom Goldhaus Pro Aurum in Muenchen. *** 1kg kg gold bars, each worth about 60 000 ...
Der Goldpreis steigt derzeit wieder an.Bild: www.imago-images.de

Damit baute der Goldpreis sein Plus seit dem Jahrestief von 3943 Dollar Ende Juni auf etwas mehr als elf Prozent aus. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch rund 1200 Dollar oder etwas mehr als ein Fünftel weniger als Ende Januar.

Damals hatte der Goldpreis ein Rekordhoch von knapp 5600 Dollar erreicht. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren hatte sich der Kurs rund verdreifacht – eine für die Anlageklasse beispiellosen Rally. Grund für den starken Anstieg waren unter anderem Kriege, Handelskonflikte, sinkende Zinsen, hohe Staatsschulden und Zentralbankkäufe.

Einige Experten trauen dem Gold in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg zu. Eine schnelle Rückkehr zu Kursen über der Marke von 5000 Dollar halten sie allerdings nicht für möglich. Experten gehen im Schnitt davon aus, dass der Preis für eine Feinunze Gold bis Jahresende auf knapp 4500 Dollar steigt. Zu den Optimisten zählen unter anderem die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Sie haben das Ziel für Dezember auf 4900 Dollar gesetzt. (dab/sda/awp/dpa)

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