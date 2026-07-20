Iran-Krieg: Ölpreis steigt auf höchsten Stand seit Juni

Nach neuen US-Angriffen auf den Iran schnellt der Brent-Ölpreis auf den höchsten Stand seit Juni.

Mehr «Wirtschaft»

Ein Artikel von

Nach den neuen US-Angriffen auf den Iran ist der Ölpreis für die Nordseesorte Brent zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.

Im Handel an den asiatischen Börsen wurden am Montag gegen 3 Uhr MESZ für ein Barrel Brent bei Lieferung im September 90.50 Dollar aufgerufen – ein Anstieg von 2,72 Prozent.

Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 91 Dollar überschritten, der höchste Preis seit Juni. Die Sorte West Texas Intermediate legte um 2,39 Prozent auf 84.46 Dollar zu.

Die US-Armee hatte am Sonntag (Ortszeit) neue Angriffe auf den Iran bekannt gegeben. Die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) erklärte, in der Strasse von Hormus vor der Küste des Oman brenne ein Schiff.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden sind zwei Öltanker auf der Südroute durch die Strasse von Hormus gesprengt worden und nun manövrierunfähig. Das US-Militär habe die Besatzungen aufgefordert, diese unsichere Passage zu nutzen, teilen die Garden mit.

Solange die US-Aggression in der Region andauere, sei die Meerenge weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für «einen einzigen Tropfen Öl und Gas» sicher. Das US-Militär müsse sich auf eine «Strafaktion» einstellen. Der Vorfall kann zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Zu Namen, Flaggen, Besatzungen oder möglichen Opfern machen die Garden keine Angaben. (afp/t-online)