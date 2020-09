Tesla, Apple und Co. stürzen ab: Ausverkauf der US-Techaktien setzt sich fort

Wirtschaft

Tesla, Apple und Co.: Ausverkauf der US-Techaktien setzt sich fort



Bild: keystone

Nach dem verlängerten Wochenende in den USA stossen die US-Anleger am Dienstag weiter Aktien von Technologiekonzernen wie Amazon, Apple oder Facebook ab. Die Meldung, der japanische Beteiligungskonzern Softbank habe mit Börsenwetten die Kurse der Tech-Titel in die Höhe getrieben, sorgt an der Wall Street für Verunsicherung.

Zum Start in die neue Börsenwoche rutscht der technologielastige Nasdaq Composite-Index um 2,6 Prozent ab und auch der Leitindex Dow Jones verliert deutliche 1,7 Prozent. Damit haben beide Barometer die noch deutlicheren, kurz nach Eröffnung erlittenen Abgaben etwas eingegrenzt.

In den USA zählen erneut die grossen Technologiekonzerne Amazon, Apple, Facebook oder die Google-Mutter Alphabet zu den grössten Verlierern. Ihre Aktien, die in den vergangenen Monaten die Börsenhausse befeuert hatten, rutschen am Dienstag im frühen US-Handel zwischen 3 und 4,5 Prozent ab.

Ein Grund hierfür sei die Nachricht, dass Softbank am Terminmarkt mit Milliardenbeträgen auf US-Technologiewerte gesetzt hatte, um Geld aus Anteilsverkäufen vorübergehend anzulegen, heisst es im Handel. Wer sich in den vergangenen Monaten Kaufoptionen gesichert habe, stehe bislang sehr gut da. «Aber das wird später zu einem Problem, wenn diese Positionen wieder aufgelöst werden.»

Die Papiere von Tesla brechen sogar um 18 Prozent ein, nachdem S&P Dow Jones dem Elektroauto-Bauer die allgemein erwartete Aufnahme in den S&P 500 verwehrt hatte. Der Index-Anbieter gab Firmen mit einem deutlich geringeren Börsenwert, aber häufigeren Quartalsgewinnen den Vorzug. Belastend dürfte auch die Kooperation wirken, die der Autobauer General Motors mit dem Tesla-Konkurrenten Nikola eingehen will.

Die Baisse an der Wall Street setzt auch den hiesigen Markt unter Druck: Der Schweizer Leitindex SMI büsst 0,6 Prozent ein. Und auch hier zählen Techwerte wie die Papiere des Sensorspezialisten AMS (-4,1%) oder des Computerzubehörherstellers Logitech (-2,3%) zu den grössten Verlierern, während etwa das defensive Pharmaschwergewicht Roche (+0,3%) dem SMI Halt gibt. (aeg/sda/awp/reu)

