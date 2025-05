Messerattacke an Berliner Grundschule – 11-Jähriger schwer verletzt

Bluttat an einer Berliner Schule: Am Mittag ist dort ein Kind schwer verletzt worden. Die Polizei ist in der Grundschule am Weinmeisterhorn im Einsatz.

In der Berliner Grundschule am Weinmeisterhorn ist am Donnerstagmittag ein Junge bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Das berichteten zunächst ein Reporter vor Ort und die B.Z. Ein Polizeisprecher wollte t-online weder bestätigen noch dementieren, dass ein Messer bei der Bluttat zum Einsatz kam. Der Vorfall soll sich gegen 11.30 Uhr ereignet haben.

Laut dem Reporter sind Polizei und Feuerwehr am Mittag mit einem Grossaufgebot an der Schule im Einsatz. Eltern holen ihre Kinder derzeit von dem Schulgebäude ab. Der Unterricht wurde offenbar unterbrochen. In einem Bericht der B.Z. heisst es, dass das verletzte Kind derzeit in einer Klinik notoperiert wird.

Eine Festnahme gab es laut dem Polizeisprecher bislang nicht. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Kriminalpolizei und Seelsorger sind vor Ort. Knapp 400 Schüler besuchen die Schule.

