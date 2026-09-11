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Saudi-Arabien schaltet nach Angriffen wichtigste Pipeline ab

Saudi-Arabien schaltet nach Angriffen wichtigste Pipeline ab

11.09.2026, 22:4111.09.2026, 23:17
Brennende Pipeline in Saudi-Arabien nach Angriff.
Bilder des europäischen Wettersatteliten Eumet zeigen den Rauch, der nach dem Angriff auf Pumpstationen der Ost-West-Pipeline am Donnerstag aufsteigt.Bild: sc:eumetsat/cnn

Saudi-Arabien hat die wichtige Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Strasse von Hormus Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, nach Angriffen auf die Leitung in den Regionen Riad und Medina vorsorglich abgeschaltet. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Quelle im Energieministerium mit. Das saudische Aussenministerium teilte auf der Plattform X mit, bei dem Drohnenangriff, der aus dem Irak gestartet worden sei, seien mehrere Menschen verletzt worden.

Wer hinter dem Angriff steckt, teilte das Ministerium jedoch nicht mit. Im Irak operieren aber einige vom Iran unterstützte Milizen. Die mehr als 1.200 Kilometer lange Pipeline war Berichten zufolge bereits Ende Juli von Verbündeten des Irans vom Irak aus attackiert worden.

Laut Aussenministerium wurden zudem Sachschäden registriert. Der Angriff werde auf das Schärfste verurteilt. Das Energieministerium teilte weiter mit, es seien die notwendigen Massnahmen getroffen worden, um die Pipeline zu sichern.

Bericht: USA bestätigen Angriff auf Pipeline

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Angaben von US-Regierungsbeamten ebenfalls, dass die Pipeline durch Drohnen angegriffen worden sei, die aus dem Irak gestartet sein sollen. Das für die Region zuständige US-Kommando Centcom lehnte auf Anfrage einen Kommentar zu dem Bericht ab.

Die Pipeline hat seit Beginn des Iran-Kriegs eine noch grössere Bedeutung bekommen. Saudi-Arabien leitet durch sie Öl um, das eigentlich für darauf wartende Öltanker im Persischen Golf bestimmt gewesen wäre. Seit Beginn der Attacken der USA und Israels Ende Februar auf den Iran sowie Gegenangriffen ist die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Strasse von Hormus faktisch blockiert.

Nach einer ersten Analyse seien Pumpstationen getroffen worden, die sich neben der Pipeline befinden, berichtete CNN weiter. Satellitenbilder sollen laut CNN zeigen, dass es zu Bränden gekommen sein könnte. Ob die Pipeline beschädigt wurde, sei unklar.

Mit einer Fördermenge von rund zehn Millionen Barrel pro Tag ist Saudi-Arabien nach den USA der zweitgrösste Ölproduzent der Welt. (sda/dpa/cpf)

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