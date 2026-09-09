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Europäischer Gaspreis erreicht höchsten Stand seit Ende 2022

SYMBOLFOTO Fuellstand der Gasspeicher kritisch. Unterversorgung potenziell moeglich. Anzeige, Erdgas Untergrundgasspeicher in Wolfersberg-Oberpframmern. *** SYMBOLIC PHOTO: Natural gas storage levels ...
Der Gaspreis steigt seit Anfang Juli.Bild: www.imago-images.de

Europäischer Gaspreis erreicht höchsten Stand seit Ende 2022

Der Preis für europäisches Erdgas hat am Mittwoch angesichts der Zuspitzung der Lage im Nahen Osten seinen Höhenflug fortgesetzt.
09.09.2026, 15:0409.09.2026, 15:04

Erstmals seit Ende 2022 stieg der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis auf 79.11 Euro je Megawattstunde (MWh). Zuletzt kostete er 78.64 Euro. Das waren 1,22 Prozent mehr als am Vortag.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Strasse von Hormus ist zuletzt weiter eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben mit «schweren Raketenangriffen» auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee 20 ballistische Raketen ab.

Mit dem jüngsten Preissprung ist Erdgas im Grosshandel teurer als zu Beginn des Iran-Kriegs, als die Notierung im März kurz über 70 Euro je MWh gestiegen war. Höher war der Preis zuletzt 2022, als er nach einem russischen Lieferstopp infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise über 300 Euro gestiegen war.

Gaspreis im Juli noch bei gut 40 Euro

Aktueller Preistreiber ist die Sorge, dass Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) aus den Fördergebieten am Persischen Golf dauerhaft blockiert sein könnten. Eine nachhaltige Öffnung der Strasse von Hormus ist nicht in Sicht. An den Finanzmärkten gibt es kaum noch Hoffnung auf eine Verhandlungslösung.

Der Gaspreis steigt seit Anfang Juli. Damals hatte er noch bei gut 40 Euro gelegen. Der wichtigste Erdgasproduzent in der Region ist Katar. Der katarische Staatskonzern QatarEnergy hat seine Produktion angesichts der Lage an der Strasse von Hormus weitgehend heruntergefahren.

Eine Trendwende am Gasmarkt sehen Experten nicht. «Nun wird in Asien durch das Wetterphänomen El Niño generell ein kälterer Winter erwartet, wodurch die LNG-Nachfrage dort höher ausfallen könnte», erwartet Commerzbank-Experte Norman Liebke. «Durch die niedrigen Gasspeicher in Europa wird auch die LNG-Nachfrage hierzulande hoch bleiben, wodurch sich der Wettbewerb verstärken und daraus folgend die Preise weiter erhöhen könnten.» (sda/awp/dpa)

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