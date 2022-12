400 Milliarden Franken – so viel Geld haben Elon Musk, Jeff Bezos und Co. 2022 verloren

Stell dir vor, du verliest in nur einem Jahr Milliarden an Franken – und bist immer noch fast der reichste Mensch auf Erden. So passiert Elon Musk im Jahr 2022. Doch der neue Twitter-Besitzer ist nicht allein mit seinen tiefroten Zahlen, auch weitere Tech-Schwergewichte haben in diesem schwierigen Jahr finanziell geblutet, wie eine Berechnung der «Washington Post» zeigt:

Steve Ballmer: -19 Milliarden

Bild: keystone

Verbleibendes Reinvermögen: 79'000'000'000 CHF

79'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Guatemala (69. Platz der Weltrangliste) für 2021

Von 2000 bis 2014 war Ballmer CEO von Microsoft, aus diesen Aktien kommt auch der Löwenanteil seines Reinvermögens. Weil der Software-Gigant im letzten Jahr jedoch schwächelte, liess Balmer in diesem Jahr viele Federn.

Bill Gates: -27 Milliarden

Bild: keystone

Verbleibendes Reinvermögen: 101'000'000'000 CHF

101'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Kenia (62.) für 2021

Keine Vorstellung braucht Microsoft-Gründer Bill Gates – und auch er hat dieses Jahr finanziell geblutet. Interessant: Sein Portfolio ist ziemlich stark diversifiziert, weshalb sein prozentualer Verlust in etwa jenem der grossen Börsenindizes entspricht.

Sergey Brin: -40 Milliarden

Bild: EPA/KEYSTONE

Verbleibendes Reinvermögen: 74'000'000'000 CHF

74'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Ghana (72.) für 2021

Schlimm erwischt hat es auch Google-Mitbegründer Sergey Brin. Es war ein hartes Jahr für Unternehmen, die ihr Geld mit Online-Werbung verdienen und dies ging auch am Suchmaschinen-Giganten nicht spurlos vorbei.

Larry Page: -42 Milliarden

Bild: AP/AP

Verbleibendes Reinvermögen: 78'000'000'000 CHF

78'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Bulgarien (71.) für 2021

Ähnlich sieht es beim zweiten Google-Mitbegründer Larry Page aus. Auch er litt unter dem schlechten Jahr für Google.

Mark Zuckerberg: -75 Milliarden

Bild: keystone

Verbleibendes Reinvermögen: 41'000'000'000 CHF

41'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Jordanien (92.) für 2021

Der Namenswechsel von Facebook zu Meta konnte den Negativtrend nicht brechen und so verlor Mark Zuckerberg beinahe zwei Drittel seines Reinvermögens. Damit fiel Zuckerberg in der Rangliste der reichsten Menschen des Planeten vom 6. auf den 25. Platz zurück. Sein Verlust dieses Jahr widerspiegelt etwa das BIP von Angola (73. Platz der Weltrangliste).

Jeff Bezos: -78 Milliarden

Bild: keystone

Verbleibendes Reinvermögen: 100'000'000'000 CHF

100'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Puerto Rico (63.) für 2021

Bricht die Online-Werbung ein, tut dies auch Amazon. Die Aktie fiel in diesem Jahr um die Hälfte – 2022 war somit das schlechteste Jahr der Unternehmensgeschichte. Dem Absturz ging jedoch eine extreme Wachstumsphase während Corona voraus.

Elon Musk: -122 Milliarden

Bild: keystone

Verbleibendes Reinvermögen: 129'000'000'000 CHF

129'000'000'000 CHF Das entspricht dem BIP von Marokko (59.) für 2021

Tesla-CEO und Twitter-Käufer Elon Musk hat finanziell am meisten gelitten. Musks Sorgenkind ist im Moment Tesla, doch auch das Twitter-Chaos dürfte seine Spuren hinterlassen haben. Mit einem Verlust von umgerechnet 122 Milliarden Schweizer Franken musste sich Musk im Ranking der reichsten Menschen geschlagen geben und mit dem zweiten Platz begnügen. Neu ist der Franzose und Christian-Dior-Besitzer Bernard Arnault der reichste Mensch der Welt.