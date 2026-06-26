Migros ruft Choco-Zolli-Cornet von Gasparini zurück

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Ausgerechnet während der Hitzewelle: Wegen einer Verpackungs-Verwechslung wird das Zolli-Cornet Chocolat von Gasparini zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Zolli-Cornets Espresso mit dem Allergen Haselnuss mit der Chocolat-Folie verpackt und verkauft worden sind, schreibt die Migros am Freitag in einer Mitteilung.

Das Allergen ist auf der Choco-Verpackung nicht deklariert. Deshalb werden Menschen mit einer Haselnussallergie gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren. Es könnte ansonsten zu einer allergischen Reaktion kommen. Personen ohne Haselnussallergie können das Glace ohne Bedenken konsumieren, heisst es weiter. Es bestehe für sie keine Gesundheitsgefahr.

Das sind die Eigenschaften des betroffenen Produktes:

Name: Gasparini Zolli-Cornet Chocolat 145ml

Gasparini Zolli-Cornet Chocolat 145ml Betroffenes Haltbarkeitsdatum : 16.12.2026, 29.12.2026 und 31.12.2026

: 16.12.2026, 29.12.2026 und 31.12.2026 EAN-Nummer: 7640136985234

7640136985234 Verkaufsstandorte: Migros-Filialen (Genossenschaften Aare, Basel, Luzern, Ostschweiz, Zürich) und Migros Take Away (Genossenschaft Basel)

So sieht das betroffene Cornet-Glace aus. Bild: Migros

Die betroffenen Migros- und Take-away-Filialen hätten das Produkt bereits für den Verkauf gesperrt, heisst es in der Mitteilung. Andere Gasparini-Cornet-Sorten oder Glaces sind nicht betroffen.

Wer eine Haselnussallergie hat und ein betroffenes Produkt bereits konsumiert und Symptome festgestellt hat, wird dringend geraten, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

Für die betroffenen Produkte wird der Verkaufspreis rückerstattet. (vro)