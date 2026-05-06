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Bund warnt vor Enoki Pilzen von Green Box Limited – Rückruf gestartet

Rückruf: Von diesen Pilzen lässt du lieber die Finger

06.05.2026, 15:5606.05.2026, 16:12

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt in einer neuen Mitteilung vor Enoki Pilzen der Marke Green Box Limited. Bei einer Überprüfung des Produkts seien Listerien nachgewiesen worden. «Die betroffenen Betriebe haben das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet», schreibt das BLV.

Rückruf vom 6. Mai 2026: Enoki Pilze von Green Box Limited
Du hast diese Pilze zu Hause? Dann entsorge sie umgehend.Bild: ZVG

Für Personen mit funktionierendem Immunsystem besteht grundsätzlich keine Gefahr, eine Infektion mit dem Bakterium Listeria monocytogenes verläuft für sie meistens milde oder gar asymptomatisch. Anders sieht es für Menschen mit Immunschwächen oder Vorerkrankungen aus:

«Bei immungeschwächten Personen kann sich eine Reihe schwerer Symptome mit, unter Umständen, tödlichem Ausgang entwickeln.»
BLV

Auch bei schwangeren Frauen kann eine Listerien-Infektion zu Komplikationen wie einer Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung beim Baby bis hin zu einer Fehlgeburt führen. Das BLV empfiehlt deshalb, das Produkt umgehend zu entsorgen.

Das Produkt wurde in verschiedenen Asia-Shops verkauft, hier die vollständige Liste:

  • Zürich:
    Lian Hua GmbH
    YumiHana
    K. Lee Trading GmbH
  • Basel:
    Tang Engros AG
    YumiHana
  • Bern:
    YumiHana
  • Fribourg:
    Dragon d'or
  • Martigny:
    Panier d'Asie

(leo)

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