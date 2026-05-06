Rückruf: Von diesen Pilzen lässt du lieber die Finger

Mehr «Schweiz»

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt in einer neuen Mitteilung vor Enoki Pilzen der Marke Green Box Limited. Bei einer Überprüfung des Produkts seien Listerien nachgewiesen worden. «Die betroffenen Betriebe haben das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet», schreibt das BLV.

Du hast diese Pilze zu Hause? Dann entsorge sie umgehend. Bild: ZVG

Für Personen mit funktionierendem Immunsystem besteht grundsätzlich keine Gefahr, eine Infektion mit dem Bakterium Listeria monocytogenes verläuft für sie meistens milde oder gar asymptomatisch. Anders sieht es für Menschen mit Immunschwächen oder Vorerkrankungen aus:

«Bei immungeschwächten Personen kann sich eine Reihe schwerer Symptome mit, unter Umständen, tödlichem Ausgang entwickeln.» BLV

Auch bei schwangeren Frauen kann eine Listerien-Infektion zu Komplikationen wie einer Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung beim Baby bis hin zu einer Fehlgeburt führen. Das BLV empfiehlt deshalb, das Produkt umgehend zu entsorgen.

Das Produkt wurde in verschiedenen Asia-Shops verkauft, hier die vollständige Liste:

Zürich:

Lian Hua GmbH

YumiHana

K. Lee Trading GmbH



Lian Hua GmbH YumiHana K. Lee Trading GmbH Basel:

Tang Engros AG

YumiHana

Tang Engros AG YumiHana Bern:

YumiHana



YumiHana Fribourg:

Dragon d'or

Dragon d'or Martigny:

Panier d'Asie

(leo)