recht sonnig31°
DE | FR
burger
Schweiz
Food

Rückruf für Käse «Brie Mariotte»

Brie Mariotte
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt vor dem Konsum des Brie Mariottes.Bild: chavegrand.com

Gesundheitsgefahr: Rückruf für Käse «Brie Mariotte»

Im französischen Käse «Brie Mariotte» wurden Listerien festgestellt, weswegen das Unternehmen den Verkauf gestoppt und einen Rückruf gestartet hat.
13.08.2025, 13:4713.08.2025, 13:47
Mehr «Schweiz»

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und der Kanton Genf wurden über Listerien im französischen Käse «Brie Mariotte» informiert. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, weswegen das BLV vom Konsum abrät. Das Unternehmen «Laiteries Réunies Genève» hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Das sind die Gefahren

Eine Infektion mit dem Bakterium Listeria monocytogenes kann bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem einige schwerere Symptome verursachen, welche in einigen Fällen zum Tod führen können. Während der Schwangerschaft kann eine Listerien-Infektion zudem zu einer Fehlgeburt führen oder das Kind kann mit einer Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung geboren werden.

Betroffen ist das Produkt Brie Mariotte C5153087, mit dem Verbrauchsdatum 30.07.2025, C5161090 mit dem Verkaufsdatum 06.08.2025, sowie C5168135 mit dem Verkaufsdatum 13.08.2025.

(kek)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme?
1 / 40
Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme?
Mmmh ... Steak ...
quelle: shutterstock / shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben veganes Poulet von der ETH gegessen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
Warum «heiss, geil und weiss» wieder in ist
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer +++ NHL-Veteran für Servette
Meistgeteilt
1
Selenskyj reist heute für Videoschalte mit Trump nach Berlin
2
UN: Hinweise auf sexuelle Gewalt von Israelis gegen Palästinenser
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
Zur Story