Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt vor dem Konsum des Brie Mariottes. Bild: chavegrand.com

Gesundheitsgefahr: Rückruf für Käse «Brie Mariotte»

Im französischen Käse «Brie Mariotte» wurden Listerien festgestellt, weswegen das Unternehmen den Verkauf gestoppt und einen Rückruf gestartet hat.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und der Kanton Genf wurden über Listerien im französischen Käse «Brie Mariotte» informiert. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, weswegen das BLV vom Konsum abrät. Das Unternehmen «Laiteries Réunies Genève» hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Das sind die Gefahren

Eine Infektion mit dem Bakterium Listeria monocytogenes kann bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem einige schwerere Symptome verursachen, welche in einigen Fällen zum Tod führen können. Während der Schwangerschaft kann eine Listerien-Infektion zudem zu einer Fehlgeburt führen oder das Kind kann mit einer Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung geboren werden.

Betroffen ist das Produkt Brie Mariotte C5153087, mit dem Verbrauchsdatum 30.07.2025, C5161090 mit dem Verkaufsdatum 06.08.2025, sowie C5168135 mit dem Verkaufsdatum 13.08.2025.

(kek)