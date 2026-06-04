Post baut 60 Vollzeitstellen ab
Der Gelbe Riese baut im IT-Bereich landesweit rund 60 Vollzeitstellen ab. Damit nimmt die Post nach eigenen Angaben eine Neuausrichtung ihrer Aktivitäten in diesem Sektor vor.
Mitte Juni werde ein Konsultationsverfahren eingeleitet, teilte die Post der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit eine Meldung der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps».
«Wir streichen keine Stellen in der Schweiz, um sie im Ausland zu kompensieren. Der Standort in Portugal wird vorerst nicht ausgebaut», hiess es auf Anfrage weiter
Das Unternehmen bestätigt zudem den Umfang des Abbaus, nämlich 60 Stellen. Der Zeitung zufolge sind zudem rund zwanzig Änderungen von Arbeitsverträgen, ebenfalls für Stellen im IT-Bereich, vorgesehen.
Die Post teilte mit, dass die endgültigen Zahlen bekannt gegeben würden, sobald der Prozess abgeschlossen sei, «voraussichtlich im Herbst». (sda)
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