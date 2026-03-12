freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Post

Der Gewinn der Post ist 2025 gesunken

Der Gewinn der Post ist 2025 gesunken

12.03.2026, 10:0012.03.2026, 10:00

Die Post hat am Donnerstag unter dem Eindruck Postautobrandes mit sechs Toten in Kerzers FR ihre Zahlen für 2025 präsentiert. Mit 332 Millionen Franken erwirtschaftete sie ein geringeres, aber «solides» Betriebsergebnis als im Vorjahr (-82 Millionen Franken).

Eine Frau wirft ein Couvert mit Abstimmungsunterlagen fuer die Briefliche Stimmabgabge in einen Briefkasten der Post, am Dienstag, 17. September 2024 in Zuerich. .Die Schweizer Stimmbevoelkerung stimm ...
Die Schweizer Post hat weniger Gewinn gemacht.Bild: keystone

Der Konzerngewinn sank um 20 Millionen Franken auf 315 Millionen Franken, wie es am Donnerstag in Bern vor den Medien hiess. Die Post blicke auf ein starkes operatives Geschäftsjahr mit steigenden Paketmengen und einer Zunahme der Nutzung der digitalen Post zurück. So seien 2025 4,5 Millionen Sendungen digital verschickt worden. Das sei gegenüber 2024 eine Zunahme von 60 Prozent.

Die Post spreche den vom Unglück in Kerzers Betroffenen ihr Beileid aus, hiess es. Sie stehe mit den Angehörigen in Kontakt und unterstütze die laufenden Abklärungen der Behörden. (dab/sda)

Mehr zur Post:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Parmelin nach Brand in Kerzers FR: «Gedanken sind bei den Opfern»
Bundespräsident Guy Parmelin hat am Mittwochabend den Ort des Brandanschlags in Kerzers FR besucht. Flankiert von seiner Frau Caroline, einer Delegation der Freiburger Regierung und Dutzenden Einsatzkräften legte er Blumen nieder und gedachte im Stillen der Opfer.
Zur Story