Comparis erwartet erneuten Prämienanstieg von sechs Prozent

«Ohne den politisch erzwungenen Reservenabbau wären die Prämien in den letzten Jahren lediglich um rund 2.5 Prozent pro Jahr und Person gestiegen und würden aktuell weiter in diesem Bereich steigen», wird Krankenkassenexperte Felix Schneuwly in der Comparis-Mitteilung zitiert.

Der Wind in der Energiedebatte dreht: FDP-Präsident Burkart will neue AKW

Messis Vater in Barcelona: «Lionel will zurück» +++ Benzema vor Wechsel nach Saudi-Arabien

3-jähriges Mädchen stirbt in Glarus – Vater und Stiefmutter verhaftet

Ein dreijähriges Mädchen ist in der Stadt Glarus am Freitagabend mit zahlreichen Verletzungen verstorben. Der Vater und die Stiefmutter stehen im Verdacht, dem Kind diese Verletzungen zugefügt zu haben. Sie befanden sich am Montag in Haft.