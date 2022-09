Schweizer Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs

Alles in allem stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Periode von April bis Juni 2022 gegenüber dem ersten Jahresviertel 0.3 Prozent, wie das das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Im ersten Quartal lag das Wachstum noch bei 0.5 Prozent.

Das grosse Strom-Einmaleins: Alles, was du zur Energie aus der Dose wissen musst

Stecker rein, einschalten, Gerät läuft. Was uns wie eine Banalität vorkommt, versetzte die Menschen vor 120 Jahren noch in freudiges Staunen. Damals begann die Elektrifizierung der Haushalte in Europa. Heute ist Strom in der guten Stube eine derartige Selbstverständlichkeit, dass die meisten Schweizerinnen und Schweizer nicht einmal ihren Verbrauch kennen, geschweige denn würdigen, welche technische Errungenschaft dahintersteckt.