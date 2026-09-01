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Schweizer Detailhandel: Umsatz steigt, vor allem bei Tankstellen

Schweizer Detailhandel legt im Juli leicht zu – vor allem die Tankstellen verdienten gut

01.09.2026, 09:0801.09.2026, 09:08

Der Schweizer Detailhandel hat im Juli erneut leicht zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte nominal um 0,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Real, also ohne Preiseffekte, lag das Plus bei 2,3 Prozent.

Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel mit den Tankstellen fuhr 9,2 Prozent mehr Umsatz ein. Ohne die Tankstellen lag das Plus hingegen nur bei 0,2 Prozent.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden. (sda/awp)

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