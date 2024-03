Schweizer Hotellerie mit weiterem Rekord ins neue Jahr gestartet

Insgesamt hat die Schweizer Hotellerie damit nahtlos an den Gästerekord aus dem vergangenen Jahr angeknüpft. Mit 41,8 Millionen Logiernächten zählte sie 2023 erstmals mehr als 40 Millionen Logiernächte in einem Jahr. (rbu/sda/awp)

Die Gesamtzahl der Logiernächte stieg im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,2 Prozent auf 3,1 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Es waren so viele Übernachtungen wie noch nie in einem Januar.

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Rentner stirbt bei Brand in Wohnhaus in Hauenstein SO

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Doppeleinfamilienhauses in Hauenstein SO ist am Dienstagabend ein älterer Mann ums Leben gekommen. Der Rentner verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.