Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten 2024 in Zürich. Damit beschäftigt sich jetzt das Bundesgericht. Bild: keystone

Zürichsee-Spritztour von Heidi Klum und Kaulitz-Brüdern landet vor Bundesgericht

Eine kurze Bootsfahrt vom Bürkliplatz nach Zürich-Wollishofen beschäftigt die Gerichte. Die Swiss Nautic Union verklagt den Zürcher Gastronomen Michel Péclard.

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Den 35. Geburtstag ihres Ehemanns Tom Kaulitz feierte das deutsche Supermodel Heidi Klum in der Schweiz. Zusammen mit dessen Bruder Zwillingsbruder Bill verbrachten sie den Tag in Zürich. Am Abend wurde sie vom Zürcher Szenegastronom Michel Péclard im Boot am Bürkliplatz abgeholt. Von dort schipperten die drei über den See nach Zürich-Wollishofen, wo sie den Abend im Restaurant «Fischer's Fritz» verbrachten, das Péclard gehört.

Diese kurze Spritztour auf dem Zürichsee hat ein juristisches Nachspiel. Die Swiss Nautic Union (SNU) klagt damit bis vor Bundesgericht, wie «20 Minuten» berichtet. Der Verband wirft Gastronom Péclard vor, die drei deutschen Superstars gewerbsmässig transportiert zu haben. Dafür aber fehle ihm die Bewilligung.

Im August hatte das Zürcher Obergericht zugunsten von Péclard entschieden. Ulrich Oppelt, der Präsident der SNU, zieht das Urteil nun aber an die höchste Instanz der Schweiz weiter.

Das sei «bireweich und lächerlich», sagt Péclard gegenüber «20 Minuten». Er hat wenig Verständnis dafür, «wegen einer Überfahrt vom Bauschänzli zu uns ins Fischer’s Fritz einen derartigen Aufstand zu machen». Die Steuerzahlenden koste das viel Geld. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass Oppelt damit Erfolg haben werde vor Bundesgericht, sagt Péclard.

Die SNU rund um Oppelt hat gegenüber «20 Minuten» keine Stellung genommen, sondern auf eine Mitteilung verwiesen, die sie im Verlauf des Donnerstags verschicken will.

In der Vergangenheit hatte Oppelt damit argumentiert, dass sich Péclard mit der Promi-Bootstour sich einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft habe, indem er Werbung für sein Restaurant gemacht habe.

Wer in der Schweiz gewerblichen Bootstransport anbietet, muss strenge Sicherheitsvorschriften im Bereich Brandschutz, Rettung und Versicherungen gewährleisten.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hiess es, Heid Klum habe ihren 35. Geburtstag in Zürich gefeiert. Es war natürlich der Geburtstag ihres Ehemanns Tom Kaulitz. Heidi Klum ist heute 53 Jahre alt. Wir bitten um Entschuldigung.

(her)