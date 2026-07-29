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Zürich: On will Espressobar und Museum am Hauptsitz bauen

Mitglieder des On Running Club trainieren ein HIIT Class Training (High Intensity Interval Training) draussen vor dem On Laden der Sportmarke On, fotografiert in Zuerich am Mittwoch, 25. Juni 2025. (K ...
Menschen machen Sport in Schuhen von On.Bild: KEYSTONE

Mit Espressobar und Museum: On will sich für die Bevölkerung öffnen

29.07.2026, 14:4329.07.2026, 14:43

Der Hauptsitz von On in Zürich soll umgebaut werden. Der Sportartikelhersteller will sich für die Bevölkerung öffnen und richtet dazu ein Museum, ein Archiv und eine Espressobar ein.

Wie der Tages-Anzeiger berichtet, sollen das geplante öffentliche Archiv und das On-Museum «als dauerhaftes öffentliches Wahrzeichen sowie kulturelle Destination dienen», wie die Firma in der Bauausschreibung schreibt. Rund 60 Besucher erwartet On pro Tag.

Nach einer Reise durch die Firmengeschichte können Besucher in der geplanten Espressobar Kaffee und Snacks konsumieren und ab 16 Uhr auch den Apéro. Für die 32 Innen- und 49 Aussenplätze rechnet On mit 300 bis 400 Gästen jeden Tag.

Im Umbau sind auch Showrooms für Geschäftspartner und eine Ausstellungsfläche für Produktvorstellungen und externe Events. Zudem sollen eingeladene Künstlerinnen und Künstler zweimal jährlich ihre Werke ausstellen dürfen.

On stieg seit seiner Gründung 2010 vom Start-up zu einer internationalen Sportmarke. So stieg auch die Anzahl der Mitarbeitenden am Hauptsitz von ein paar Hundert auf 1300 auf 17 Stockwerken verteilt an. Dieser Aufstieg ist auch Tennislegende und Miteigentümer Roger Federer zu verdanken. 2025 war der Jahresumsatz erstmals über 3 Milliarden Franken. (nil)

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