Die Kultmarke Navyboot kehrt zurück. Bild: Keystone

Navyboot ist zurück – hier kannst du die Schuhe kaufen

Die Schuhe der Schweizer Marke Navyboot waren lange Zeit verschwunden. Jetzt folgt das Comeback. Rund 60 Modelle gibt es bei Ochsner Shoes zu kaufen.

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In den 2000er-Jahren gehörten Navyboot-Schuhe zum Schweizer Strassenbild. Die 1991 in Zürich gegründete Marke war hierzulande in zahlreichen Läden vertreten und sogar in Deutschland erhältlich. Dann wurde es plötzlich ruhig um Navyboot und die Marke verschwand zunehmend aus dem Blickfeld.



So sahen Schuhe von Navyboot aus. Bild: instagram/navybootswitzerland

Ab 2019 übernahm Globus die Marke, ab 2021 gehörte die Kultbrand der Mode-Bayard-Gruppe. Danach wurde der Fokus auf Kleidung gesetzt. Nun besinnt sich Navyboot auf seine Anfänge und feiert ein grosses Comeback.

Das Geschäft von Navyboot in Zürich im Jahr 2008. Bild: KEYSTONE

«Navyboot ist eine Marke, die viele Schweizerinnen und Schweizer berührt – eine Art Herzensbrand», meint Claude Bucher, CEO von Ochsner Shoes, gegenüber 20 Minuten. Mit den Schuhen von damals verbinde man Qualität und Zeitlosigkeit. Damit wolle man nun weitermachen.

Ab dem 26. August können Konsumentinnen und Konsumenten die Navyboot-Schuhe beim Schuhhändler Ochsner Shoes kaufen. Die rund 60 Modelle wurden in Portugal und Spanien hergestellt und kosten zwischen 100 und 350 Franken.

(kek)