Globus stösst Herren-Globus-, Schild und Navy-boot-Filialen ab



Globus stösst Herren-Globus-, Schild- und Navyboot-Filialen ab

Bild: sda

Der ehemalige Globus-CEO Thomas Herbert übernimmt gemeinsam mit Silvia und Fredy Bayard alle ehemaligen Schild-, Herren-Globus- und Navyboot-Filialen der Globus-Gruppe. Der Kauf soll per 1. Februar 2021 über die Bühne gehen.

Über den Kaufpreis hätten die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart, teilte Globus am Freitag mit. Die neuen Eigentümer würden alle übernommenen Geschäfte weiterführen. Zusammen mit den übrigen Mietverträgen sollen auch die etwa 320 Mitarbeiter zu den bestehenden Konditionen übernommen werden.

Ziel der neuen Besitzer sei es, die Filialen entweder unter dem Namen «Bayard Co Ltd» oder «Navyboot» zu sanieren sowie diese rentabel zu betreiben. Die 31 Fachgeschäfte erzielten im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 90 Millionen Franken, erwirtschafteten dabei allerdings ein negative operatives Ergebnis (EBIT), wie die neuen Besitzer in einem separaten Communiqué mitteilten.

Was das Management anbelangt, so werde Thomas Herbert das Präsidium des Verwaltungsrates übernehmen, hiess es weiter. Herbert hatte 2003 gemeinsam mit Partnern die Schild-Gruppe übernommen. Die operative Leitung und das Tagesgeschäft würden hingegen durch das Ehepaar Bayard sichergestellt. Mode Bayard betreibt in der ganzen Schweiz 75 Filialen.

Signa und Central Group

Die Warenhauskette Globus war jahrelang Teil der Migros-Gruppe. Nachdem die Detailhandelsriesin Globus zum Verkauf stellte, meldete damals bereits Herbert sein Interesse an. Den Zuschlag erhielt im Februar dieses Jahres jedoch ein Joint-Venture der österreichischen Signa und der thailändischen Central Group.

Das Gemeinschaftsunternehmen möchte sich nun aber auf den Betrieb der Warenhäuser fokussieren und in diese laut eigenen Angaben in den kommenden Jahren rund 300 Millionen Franken investieren. (cma/awp/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren: