Wirtschafts-News

Trotz Chaos in der Welt: SMI startet mit neuem Rekord in den Handel

Der SMI hat sich am Mittwoch gleich zum Start in neue Höhen geschwungen. Damit lässt sich der Schweizer Leitindex von der guten Stimmung an der Wall Street anstecken. Dort hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq zugelegt.

«Zwar hat das Jahr mit vielen Unsicherheiten begonnen, aber nichts von allem hat die Bullen davon abgehalten, die Märkte weiter nach oben zu treiben», kommentierte eine Händlerin den bisherigen Jahresstart.

Während die Unternehmensagenda noch keine fixen Termine bereithält, stehen eine Reihe von Konjunkturdaten im Kalender. So rücken am Vormittag unter anderem die europäischen Inflationsdaten in den Blick. Aus den USA folgen am Nachmittag unter anderem von ADP die Beschäftigungsdaten, der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen sowie der ISM-Dienstleistungsindex und der Auftragseingang in der Industrie.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,42 Prozent auf 13'377,58 Punkte, das neue Rekordhoch steht nun bei 13'389,65 Punkten. Der breite SPI legt gleichzeitig 0,41 Prozent auf 18'427,79 Punkte zu.

Auch DAX auf neuem Rekordniveau

Auch an anderen europäischen Börsen gehen die Kurse nach oben. So hat der Dax in Frankfurt hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25'000 Punkten überschritten. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber.

Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. In Europa nimmt das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6'000 Zählern.

Hierzulande zeigen sich an der Indexspitze Amrize (+3,6%) nach der ersten Ergänzungsakquisition in den USA. Und die Pharma-Schwergewichte Novartis (+1,2%) und Roche (+1,4%) profitieren von einer Branchenstudie.

Am Indexende rangieren erneut Nestlé (-1,0%). Seit Anfang der Woche sind die Titel mit dem Rückruf von Säuglingsnahrung in zahlreichen Ländern unter Druck, auch wenn die finanziellen Auswirkungen laut Aussagen des Nahrungsmittelkonzerns geringfügig sind. (sda/awp)