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Schweiz tritt der europäischen Hafenallianz bei

epa12876841 Swiss Federal Councillor for Justice and Police Beat Jans looks on during a briefing with Port of Antwerp officials, featuring an aerial port overview, in Antwerp, Belgium, 09 April 2026. ...
Bundesrat Beat Jans besuchte im April den Hafen von Antwerpen, um sich vor Ort über den Kampf gegen den Kokainschmuggel und die zunehmende organisierte Kriminalität in Europa zu informieren.Bild: keystone

Schweiz tritt der europäischen Hafenallianz bei

15.07.2026, 14:5215.07.2026, 14:52

Die Schweiz ist der europäischen Hafenallianz beigetreten. Die Allianz hat zum Ziel, gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel in Häfen und der maritimen Logistik vorzugehen.

Der Allianz gehören insgesamt 28 Staaten an: Neben 26 Mitgliedstaaten der EU sind dies auch Norwegen und die Schweiz, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Über 50 See- und Flusshäfen sowie Industrieverbände, die Europäische Kommission, europäische Agenturen wie Europol und die EU-Drogenagentur und der Rat der EU seien Teil davon.

Bundesrat Beat Jans war im April gemeinsam mit den zuständigen Regierungsrätinnen beider Basel nach Belgien in den Antwerpener Hafen gereist, um einen Beitritt der schweizerischen Rheinhäfen zu prüfen. Die Rheinhäfen stehen im Besitz der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft und betreiben die Standorte Basel-Kleinhüningen BS, Birsfelden BL sowie Muttenz BL, wie ihrer Webseite zu entnehmen ist. (sda)

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