Wirtschafts-News

Severin Moser neu an der Spitze des Arbeitgeberverbands

Severin Moser Bild: pd

Severin Moser hat Valentin Vogt an der Spitze des Schweizerischen Arbeitgeberverbands abgelöst. Der 60-jährige Ökonom Moser wurde von der Mitgliederversammlung am Dienstag in Zürich einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.

Das Amt will Moser nutzen, um sich für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz einzusetzen, wie aus der Mitteilung des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV) hervorging. Diese sieht er demnach durch Forderungen nach ausgebautem Kündigungsschutz und flächendeckenden Mindestlöhnen bedroht.

Sein Vorgänger Vogt kündigte bereits im November letzten Jahres an, sich über die nächsten Jahre aus seinen Ämtern und Funktionen in der Öffentlichkeit zurückzuziehen und sich wieder vermehrt auf seine unternehmerischen Tätigkeiten und die Verwaltungsratsmandate zu fokussieren. (aeg/sda)