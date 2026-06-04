Donald Trump Jr. ist für ein Wirtschaftstreffen in Zürich. Bild: AP

Donald Trump Jr. für Wirtschaftstreffen in Zürich – Grossaufgebot der Polizei

Der Sohn des US-Präsidenten nimmt an der «Global Economic Roundtable» im Zürcher Zunfthaus zur Saffran teil.

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Das Treffen am 4. Juni findet im Zunfthaus zur Saffran statt. Rund 70 Gäste diskutieren hinter verschlossenen Türen über geopolitische Entwicklungen, Kapitalströme, Energiesicherheit oder langfristige Investitionsstrategien.

Das Programm sieht vor, dass am Nachmittag eine Diskussionsrunde stattfindet und es anschliessend ein privates Dinner gibt. Die Gespräche sollen im kleineren Rahmen stattfinden.

Schon am Vormittag wimmelte es in der Innenstadt von Polizisten, wie Blick und 20 Minuten berichten. Beim Oriental Hotel am Paradeplatz sei auch der Secret Service gesichtet worden.

Ob die Polizei wegen Trump Jr. vor Ort war, ist laut Blick nicht bestätigt. (vro)