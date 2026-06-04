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Donald Trump Jr. ist am 4. Juni in Zürich

Donald Trump Jr. speaks during a business discussion, in the Palace of the Republic in Banja Luka, Bosnia, Tuesday, April 7, 2026. (AP Photo/Borislav Zdrinja)
Donald Trump Jr. ist für ein Wirtschaftstreffen in Zürich.Bild: AP

Donald Trump Jr. für Wirtschaftstreffen in Zürich – Grossaufgebot der Polizei

Der Sohn des US-Präsidenten nimmt an der «Global Economic Roundtable» im Zürcher Zunfthaus zur Saffran teil.
04.06.2026, 12:1304.06.2026, 12:13

Das Treffen am 4. Juni findet im Zunfthaus zur Saffran statt. Rund 70 Gäste diskutieren hinter verschlossenen Türen über geopolitische Entwicklungen, Kapitalströme, Energiesicherheit oder langfristige Investitionsstrategien.

Das Programm sieht vor, dass am Nachmittag eine Diskussionsrunde stattfindet und es anschliessend ein privates Dinner gibt. Die Gespräche sollen im kleineren Rahmen stattfinden.

Schon am Vormittag wimmelte es in der Innenstadt von Polizisten, wie Blick und 20 Minuten berichten. Beim Oriental Hotel am Paradeplatz sei auch der Secret Service gesichtet worden.

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Ob die Polizei wegen Trump Jr. vor Ort war, ist laut Blick nicht bestätigt. (vro)

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Donald Trump in der Schweiz
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Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
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Maverich
08.05.2026 12:12registriert August 2021
Solche Typen sind nicht willkommen.
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stevensplace
08.05.2026 12:32registriert März 2020
Was bitteschön, hat diese Typ hier verloren ?
Wer hat den Eingeladen ? Die SVP ?

Man kann sich auch mit Vorsatz einen Reputationsschaden einhandeln.
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Garp
08.05.2026 12:26registriert August 2018
Offenbar gibt es Kreise in der CH, die mit solchen Typen Geschäfte machen wollen. Ausverkauf der CH würd ich sagen.
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