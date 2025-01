Er hat es tatsächlich getan: Trump Jr. ist in Grönland gelandet

Es sei aber wichtig zu respektieren, dass Grönland selbst entscheiden könne, wie seine Zukunft aussehe, meinte sie. Im Frühjahr 2025 stehen die Wahlen für das grönländische Parlament an. Die Unabhängigkeit von Dänemark ist ein grosses Thema im Wahlkampf. (cma/sda)

«Wir sehen leider auch ein steigendes Interesse anderer, von denen wir nicht wollen, dass sie eine Rolle in der westlichen Welt spielen, zum Beispiel Russland», fügte Frederiksen hinzu.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte in einem Interview auf DR, sie freue sich über das steigende amerikanische Interesse an Grönland.

Grönlands Regierungschef Múte B. Egede will seine Insel nicht verkaufen.

Noch im Dezember sagte der grönländische Regierungschef Múte B. Egede, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe. Heute schrieb die grönländische Abgeordnete im dänischen Parlament, Aaja Chemnitz, auf Facebook: «Ich möchte keine Schachfigur in Trumps wilden Träumen sein, sein Imperium auszudehnen und unser Land darin einzuschliessen.»

Trump Jr. und seine Entourage auf dem Flughafen in Nuuk.

Trump Jr. verneinte zunächst einen offiziellen Charakter seiner Reise. Er werde keine Regierungsvertreter treffen. «Als jemand, der als Naturliebhaber an einige faszinierende Orte auf der ganzen Welt gereist ist, freue ich mich darauf, diese Woche in Grönland Halt zu machen, um ein wenig Spass zu haben», zitierte Fox News Trumps Sohn.

Donald Trump Jr. posiert für Fotos nach seiner Ankunft in Nuuk.

Trump Jr. trifft in Grönland ein

