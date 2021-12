Brisante Chats: Trump Jr. drängte seinen Vater dazu, den Sturm auf das Kapitol zu stoppen

Selfie! Fox-Moderatorin Laura Ingraham begleitete Trump auch schon in der Air Force One.

«Mark, der Präsident muss den Leuten im Kapitol sagen, dass sie nach Hause gehen sollen. Das tut uns allen weh. Er zerstört sein Erbe», heisst es in einer SMS von Laura Ingraham. Derweil schrieb Brian Kilmeade, ein weiterer Fox-News-Star: «Bitte bring ihn ins Fernsehen.» Er zerstöre alles, was man erreicht habe.

Dieser schickte Meadows offenbar verzweifelt Nachrichten, in denen er seinen Vater aufforderte, während den Kapitol-Unruhen am 6. Januar einzugreifen: Der tödliche Aufstand sei «ausser Kontrolle geraten».

Die Schlinge um Donald Trumps ehemaligen Stabschef Mark Meadows in Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zieht sich immer weiter zu. Am Montagabend nahm der Ausschuss zur Aufarbeitung des Angriffs einstimmig einen Bericht an, der Meadows Missachtung des Kongresses vorwirft.

38 Grad in der Arktis – Temperaturrekord offiziell anerkannt

In der Arktis ist mit 38 Grad im vergangenen Jahr ein Temperaturrekord gemessen worden. Die Weltwetterorganisation (WMO) erkannte die Messung vom 20. Juni 2020 in Sibirien als Rekord für die Region nördlich des Polarkreises an, wie sie am Dienstag in Genf berichtete.