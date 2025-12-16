bedeckt
Donald Trump Jr. ist wieder verlobt

Bei einer Veranstaltung im Weissen Haus kommt es zu einer überraschenden Verkündung: Der Sohn von US-Präsident Donald Trump will wieder heiraten.
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

US-Unternehmer Donald Trump Jr. hat sich mit seiner Partnerin Bettina Anderson verlobt. Die Neuigkeit wurde nicht durch ihn selbst publik gemacht, sondern durch seinen Vater, US-Präsident Donald Trump – und zwar bei einer Weihnachtsfeier in Washington, wie unter anderem die «New York Times» und das Magazin «People» berichten.

Donald Trump Jr., listens as his father President Donald Trump speaks to troops via video from his Mar-a-Lago estate on Thanksgiving, Thursday, Nov. 27, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brando ...
Donald Trump Jr. ist wieder verlobt.Bild: keystone

Anderson wird von US-Medien als gesellschaftlich bestens vernetzte Persönlichkeit aus Palm Beach beschrieben. Sie bezeichnete laut «People» das Verlobungswochenende als «unvergesslich» und sagte weiter: «Ich darf die Liebe meines Lebens heiraten und fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt. Danke.»

Trump Jr. war bereits verheiratet

Trump Jr. sagte dem Magazin: «Mir fehlen eigentlich selten die Worte, weil ich normalerweise beim Schimpfen und Schwadronieren ziemlich gut bin», erklärte er. «Ich möchte Bettina für dieses eine Wort danken: Ja.»

Donald Trump Jr. sits with his partner Bettina Anderson before a ceremony to present the Presidential Medal of Freedom for Charlie Kirk to his widow Erika Kirk in the Rose Garden of the White House, T ...
Bettina Anderson und ihr zukünftiger Ehemann.Bild: keystone

Für den 47-Jährigen ist es nicht das erste Mal, dass er vor den Traualtar treten wird. Er war zuvor mit Vanessa Trump verheiratet – einem ehemaligen Model und Schauspielerin. Die Ehe hielt etwa zwölf Jahre. Gemeinsam hat das frühere Paar fünf Kinder. Die Scheidung erfolgte im Jahr 2018. Danach war Donald Trump Jr. mit Kimberly Guilfoyle liiert, einer früheren Moderatorin des US-Senders Fox News. Auch mit ihr war er verlobt. Inzwischen ist Guilfoyle als US-Botschafterin in Griechenland tätig.

Über die Verbindung zu Bettina Anderson wurde bereits spekuliert, als Trump Jr. noch offiziell mit Guilfoyle verlobt war. Bereits zu diesem Zeitpunkt griffen Boulevardmedien mögliche Hinweise auf eine neue Beziehung auf.

Neben seinem Privatleben steht Donald Trump Jr. auch durch geschäftliche Entscheidungen immer wieder im Fokus. So investierte er zuletzt in das stark kritisierte Start-up Enhanced Games, das Wettkämpfe mit geduldetem Einsatz leistungssteigernder Substanzen veranstaltet. Zudem gilt er seit Jahren als einer der engsten politischen Unterstützer seines Vaters und hatte unter anderem Einfluss auf die Besetzung wichtiger Positionen im Trump-Kabinett.

