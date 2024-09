Zalando wollte mit Ceva Logistics den Vertrag nicht verlängern. Bild: sda

Schweizer Retourenservice von Zalando streicht laut Unia 350 Stellen am Standort Neuendorf

Mehr «Wirtschaft»

Der Logistiker Ceva Logistics kündigt laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Unia vom Montag 212 Festangestellten und 138 temporären Arbeitnehmenden die Stellen. Begründet wird der Jobabbau mit einem nicht verlängerten Vertrag mit dem Modeversand Zalando.

Ceva Logistics übernimmt laut der Gewerkschaftfür Zalando am Standort Neuendorf im Kanton Solothurn die Retouren-Logistik. Da nun Zalando den Vertrag mit dem Unternehmen gekündigt habe, sollen gemäss Unia insgesamt 350 Personen ihren Job verlieren.

Der Gewerkschaft liegt laut einer Sprecherin ein Kündigungsschreiben eines Mitarbeitenden vor. Ceva Logistics selbst hat noch nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AWP reagiert.

Laut Unia zieht Ceva Logistics nach der nicht erfolgten Verlängerung des Vertrags mit Zalando nun in Betracht, den Standort in Neuendorf per Ende des Jahres zu schliessen. Zwar habe Ceva eine Konsultationsfrist angekündigt, für die betroffenen Mitarbeitenden sei indes unklar, wie es weitergehe, heisst es in der Mitteilung der Unia.

Die Gewerkschaft kritisiert derweil auch Zalando scharf. Der «Fast-Fashion-Gigant» müsse ebenfalls soziale Verantwortung übernehmen, da er etwa seit Jahren von «günstigen» Arbeitnehmenden in Neuendorf profitiere. (sda/awp)