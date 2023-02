Bild: KEYSTONE

ZKB erzielt erstmals mehr als 1 Milliarde Gewinn

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordgewinn erzielt. Vor allem das Zins- und das Handelsgeschäft florierten.

Konkret hat die grösste Schweizer Kantonalbank 2022 den Konzerngewinn um 12.3 Prozent auf 1.06 Milliarden Franken gesteigert und damit erstmals die Milliardengrenze überschritten. Zum guten Ergebnis beigetragen hätten vor allem das Zinsgeschäft, das Handelsgeschäft sowie die Kostendisziplin, während das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft das gute Vorjahresniveau in einem schwierigen Umfeld habe halten können, teilte die ZKB am Freitag mit.

Insgesamt stieg der Geschäftsertrag um 8.2 Prozent auf 2.75 Milliarden Franken. Der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft legte dabei um 12.4 Prozent und das Handelsgeschäft um 17.9 Prozent zu.

Auch das Hypothekarvolumen stieg weiter deutlich an. Per Ende Jahr hatte die ZKB Hypotheken im Wert von 96.8 Milliarden Franken und damit um 5.4 Prozent mehr als Ende 2021.

In Anbetracht des guten Ergebnisses habe der Bankrat entschieden, die ordentliche Dividende für den Kanton Zürich und die Gemeinden um 14.1 Prozent auf 491 Millionen Franken zu erhöhen, heisst es. An den Kanton gehen dabei 320 Millionen an Dividende sowie 11 Millionen für die Deckung der Selbstkosten für das Dotationskapital. Die Gemeinden erhalten laut Mitteilung 160 Millionen.

