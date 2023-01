Wirtschafts-News

Sunrise erhöht Lohnsumme für dieses Jahr um insgesamt 2,6 Prozent

Bild: KEYSTONE

Sunrise zahlt seinen Beschäftigten mehr Salär: Die Lohnsumme steigt im laufenden Jahr insgesamt um 2.6 Prozent. Für alle Mitarbeiter, die dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstehen, steigt die Lohnsumme gar um 2.8 Prozent.

Darauf hätten sich Sunrise und die Gewerkschaft Syndicom in ihren Verhandlungen geeinigt, schrieb der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz am Montag in einem Communiqué. Damit wolle man die zusätzliche Belastung durch die Teuerung abfedern. Denn Sunrise verfolge normalerweise einen leistungsorientierten und individuellen Ansatz bei den regulären Lohnerhöhungen.

Alle Angestellten, die dem GAV unterstehen, erhalten ab April 2.6 Prozent mehr Salär. «Zusätzlich werden für ausserordentliche Lohnerhöhungen rund 0.2 Prozent im 2023 flexibel zur Verfügung stehen», erklärte Sunrise-Chef André Krause.

Für alle übrigen Mitarbeitenden, die nicht dem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen, wird ein Budget von 2 Prozent im Rahmen der regulären Lohnerhöhungen für individuelle, leistungsorientierte Lohnanpassungen sowie circa 0.2 Prozent für ausserordentliche Lohnerhöhungen bereitgestellt. (aeg/sda/awp)