Swisscom unterliegt vor Bundesverwaltungsgericht gegen Sunrise

Weil sich die beiden Telekomkonzerne nicht einigen konnten, gelangte Sunrise an die Eidgenössische Kommunikationskommission (Comcom). Der Regulator der Telekombranche entschied sich in einer Verfügung zugunsten von Sunrise. Die Swisscom zog den Fall ans Bundesverwaltungsgericht weiter.

Dieses Zinsmodell wurde jahrelang angewendet, bis Sunrise im April 2019 eine neue Zinsregelung forderte, die sich an den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital WACC) orientiert. Denn eine Verzinsung von Rückforderungen auf Basis des Referenzzinssatzes Libor habe dazu geführt, dass wegen der negativen Zinsen in den letzten Jahren Rückforderungen praktisch nicht verzinst worden seien, argumentierte Sunrise.

Was bringt 2023? Die Ökonomin über Inflation und ein historisch schlechtes Finanzmarktjahr

Dr. Anja Hochberg, Leiterin Multi Asset Solutions im Asset Management bei der Zürcher Kantonalbank, erklärt, warum Wirtschaftsprognosen heute so schwierig sind, weshalb zurzeit gute Konjunkturdaten schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte sind und wie sie als Verwalterin von 40 Milliarden Franken mit aufkommenden Trendthemen umgeht.

Rein ökonomisch betrachtet befinden wir uns in aufregenden Zeiten: Corona, Inflation, historische Zinsschritte, grosse Schwankungen an den Aktienmärkten, Kryptowährungen ... Empfinden Sie als jemand, die täglich damit zu tun hat, das auch so?

ANJA HOCHBERG: Ich darf mich ja seit über 25 Jahren mit diesen Themen beschäftigen. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon herausfordernde Zeiten. Ich denke da zum Beispiel an die Dotcom-Blase, oder an die Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 bis 2009. Gleichwohl würde ich sagen: Ihre Wahrnehmung ist richtig, es passiert gerade sehr viel gleichzeitig.