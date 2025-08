Die Schweizer Börse hat am Montagmorgen einen schweren Start in die Woche. Bild: keystone/watson

Diese Schweizer Branchen leiden aktuell besonders unter Trumps Zollhammer

Der neuste Zollhammer von US-Präsident Donald Trump traf die Schweiz ausgerechnet am 1. August – dem Nationalfeiertag. Während wichtige europäische Börsen bereits am Freitag mit Kursverlusten auf die überraschend angekündigten 39 Prozent Strafzölle auf Schweizer Exportgüter reagierten, blieb die Schweizer Börse aufgrund des Feiertags zunächst geschlossen.

Am Montagmorgen folgte dann der verzögerte Schock an der Zürcher Börse: Der Swiss Market Index (SMI) eröffnete mit deutlichen Verlusten und sackte in der Spitze um bis zu 1,9 Prozent ab. Im weiteren Verlauf des Vormittags setzte allerdings eine leichte Erholung ein. Gegen Mittag lag der Leitindex nur noch knapp im Minus.

Diese Unternehmen sind besonders betroffen

Sämtliche SMI-Titel gaben nach der Eröffnung teils deutlich nach – einzige Ausnahme war Swisscom, deren Kurs sich weitgehend stabil hielt. Am stärksten unter Druck geriet Logitech, der Hersteller von Computerzubehör, mit einem zwischenzeitlichen Minus von 3,1 Prozent. Deutlich Federn lassen, mussten auch Finanztitel wie UBS und Partners Group, die sensibel auf geopolitische Risiken und Handelsspannungen reagieren. Alle diese Titel haben sich zum Mittag hin wieder etwas erholt.

Besonders betroffen waren zudem die Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze auf dem US-Markt erzielen – und somit besonders exponiert gegenüber den neu eingeführten Strafzöllen sind. Beide Titel verzeichneten bei Börsenstart Verluste von über 3 Prozent in der ersten Handelsstunde. Mittlerweile haben sich beide wieder etwas erholt, die Verluste stehen aktuell zwischen 1 und 2 Prozent.

Auch wenn die Pharmaindustrie zunächst offiziell von den US-Zöllen ausgenommen wurde, gerieten die Schwergewichte Roche und Novartis deutlich unter Druck. Roche verlor in der Spitze 2,2 Prozent, Novartis rund 1,2 Prozent. Die Nervosität am Markt rührt nicht nur aus der allgemeinen Unsicherheit, sondern auch aus der Furcht vor politischem Druck auf die Arzneimittelpreise in den USA, einem der wichtigsten Absatzmärkte der Branche.

Analysten verweisen zudem auf das Risiko, dass weitere regulatorische Massnahmen oder «Sektor-spezifische» Zollschritte folgen könnten, insbesondere im Vorfeld des US-Wahlkampfs. Auch hier erholten sich die Kurse im Verlaufe des Vormittags wieder leicht.

Auch die Schweizer Schokoladenbranche blieb nicht verschont: Die Aktie von Barry Callebaut verlor am Montag über 4 Prozent. Grund dafür sind nicht nur die US-Zölle, sondern auch sinkende Absatzmengen und stark gestiegene Kakaopreise. Lindt & Sprüngli hielt sich etwas besser, büsste zunächst aber ebenfalls rund 2 Prozent ein. Beide Schoggi-Unternehmen erzielen bedeutende Umsätze in Nordamerika.

Der Schweizer Export in die USA

Welche Schweizer Unternehmen am stärksten vom Exportgeschäft in die USA abhängen, erfährst du hier:

Inhaltsverzeichnis Pharma Uhren Präzisionsinstrumente Chemie Schokolade

Pharma

Die Schweizer Pharmabranche hat einen Aufschub erhalten. Bild: KEYSTONE

Seit Januar 2022 stammt fast ein Viertel des Wertes des Schweizer Gesamtexportes vom Export von Pharmaprodukten. Ein Drittel dieser Einnahmen stammt aus den USA. 42 Prozent des Schweizer Handels mit den USA in diesem Zeitraum geht auf diese Branche zurück. Die Pharmafirmen sind in der Schweiz also die mit Abstand am stärksten betroffenen Unternehmen.

Doch Donald Trump hat Novartis, Roche und Co. etwas mehr Aufschub gewährt als anderen Firmen. Denn die 39 Prozent Strafzölle gelten vorerst nicht für die hiesige Pharmaindustrie. Denn diese nimmt der US-Präsident einzeln ins Visier. Vor wenigen Tagen drohte er gar mit 200 Prozent Zöllen, sollten sich die Medikamentenpreise nicht verringern. Bis am 29. September will Trump «bindende Verpflichtungen» sehen.

Uhren

Der zweite grosse Schweizer Exportschlager in die USA sind Uhrmacherwaren. Hier bewegen wir uns im Vergleich zur Pharmabranche aber in anderen Dimensionen: etwa 6 bis 7 Prozent des Wertes des Schweizer Gesamtexportes seit Januar 2022 gehen auf diese Branche zurück. Dennoch gehen fast 17 Prozent der Exporte in die USA.

Präzisionsinstrumente

Schweizer Präzisionsinstrumente sind gefragt, auch in den USA. Bild: KEYSTONE

Im verwandten Bereich der Präzisionsinstrumente ist die Abhängigkeit von den USA sogar noch etwas grösser: Über 21 Prozent des Exportwertes dieser Branche wurden seit Januar 2022 in den USA erzielt. Immerhin fast 5 Prozent des Schweizer Gesamtexportes werden in dieser Branche erwirtschaftet.

Chemie

Für den Schweizer Gesamtmarkt wichtiger ist hier die Chemie-Industrie. Über 10 Prozent des Gesamtexportes gehen auf diese Branche zurück. Doch nur etwas mehr als 5 Prozent des Absatzes stammt aus den USA. Dennoch schwächeln Titel von Chemie-Konzernen wie Alcon am Montagmorgen an der Börse.

Schokolade

Schweizer Schokoladenhersteller leiden unter Trumps Zöllen. Bild: sda

Wer vom Schweizer Export spricht, muss auch auf die Schokolade verweisen. Tatsächlich macht der Export von Kakao und Zubereitungen aus Kakao nur gerade 0,36 Prozent des Wertes des Schweizer Gesamtexportes aus. Doch auch hier besteht eine gewisse Abhängigkeit von den USA: 8 Prozent des Wertes in den letzten Jahren kam von hier.