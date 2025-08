Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft, Helen Budliger Artieda. Bild: keystone

Seco führt Telefonkonferenz mit Wirtschaftsvertretern

Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat wegen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Schweizer Importe am Montag mit Wirtschaftsvertretern eine Telefonkonferenz geleitet. Der Inhalt der Gespräche sei vertraulich.

Geleitet wurde die Telefonkonferenz am Montagmorgen von Staatssekretärin Helene Budliger Artieda, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Das Seco sei aktuell zusätzlich zu den regelmässigen Briefings bemüht, die betroffenen Branchen über den aktuellsten Stand der Dinge zu informieren.

Das Seco führe seit dem Frühjahr regelmässige telefonische Briefings mit Vertretern der Schweizer Wirtschaft und der Dachverbände durch.

Offen ist, wie der Bundesrat nach der Ankündigung von Zöllen in der Höhe von 39 Prozent weiter vorgeht. Laut übereinstimmenden Medienberichten will sich die Landesregierung heute zu einer virtuellen Krisensitzung treffen. Eine Bestätigung von Seiten der Bundeskanzlei oder den eidgenössischen Departementen stand am frühen Montagmorgen weiterhin aus. (nib/sda)