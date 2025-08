Nach Zoll-Schock: SMI startet am Montag mit Minus von 1,8 Prozent

Nach der Bekanntgabe der US-Regierung, ab dem 7. August die Schweiz mit Importzöllen in der Höhe von 39 Prozent zu belegen, hat der Swiss Market Index (SMI) mit roten Zahlen eröffnet. Am Montag verzeichnete er ein Minus von 1,8 Prozent. Alle SMI-Titel büssten ein – bis auf Swisscom.

Die stärksten Einbussen verbuchen im SMI aktuell UBS (-2,7%), Sika (-2,3%) und ABB (-2,1%). Von den drei Schwergewichten halten sich Nestlé (-0,5%) am besten. Dagegen fallen die Pharmatitel Novartis (-1,2%) und Roche GS (-1,9%) deutlich stärker. Händler verweisen darauf, dass der US-Präsident am Donnerstagabend mit einem Erlass und einem Brief an siebzehn grosse Pharmaunternehmen den Druck für tiefere Medikamentenpreise erhöht hat. (dab/awp/sda)

