Wirtschafts-News

Raiffeisen-Banken erhöhen Zinsen auf Sparkonten

Bild: KEYSTONE

Die Raiffeisen-Kunden können sich auf höhere Zinsen freuen. Die Genossenschaft empfiehlt ihren Mitgliedern, per Anfang April die Zinsen für die Konten von Privat- und Firmenkunden zu erhöhen, wie sie am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bekanntgab.

So sollen Vermögen von bis zu 100'000 Franken auf Mitgliedersparkonten von Privatpersonen neu mit 0.5 Prozent verzinst werden. Für Vermögen von über 100'000 auf Mitgliedersparkonten und normalen Sparkonten empfiehlt die Genossenschaft einen Zins von 0.25 Prozent.

Firmenkunden sollen bei Konten mit 90 Tagen Kündigungsfrist einen Zinssatz von 0.5 Prozent erhalten, solche mit 180 Tagen Kündigungsfrist einen Zinssatz von 0.75 Prozent.

Die Raiffeisenbanken sind in der Ausgestaltung der Zinsen, die sie ihren Kunden gewähren, eigenständig. Sie können also selbst entscheiden, ob sie der Empfehlung der Genossenschaft folgen oder nicht. Allerdings werden die Empfehlungen in der Regel von den einzelnen Genossenschaftsbanken umgesetzt. (aeg/sda/awp)