Kombifoto von Hubble und Webb zeigt die Black Eye Galaxy in einem neuen Licht

Eine atemberaubende Komposition aus Hubble- und Webb-Aufnahmen zeigt die Galaxie Messier 64 in beispielloser Detailgenauigkeit.

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Die zusammengesetzte Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops und des James-Webb-Weltraumteleskops zeigt Messier 64, auch als NGC 4826 oder Black Eye Galaxy bezeichnet. Bild: NASA, CSA, ESA

Diese Kompositaufnahme der Black Eye Galaxy ist von der Nasa veröffentlicht worden. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops und des James-Webb-Weltraumteleskops. Während Webb das Galaxiensystem im nahen und mittleren Infrarotbereich aufnahm, ergänzte Hubble diese Aufnahmen mit ultraviolettem, sichtbarem und nahinfrarotem Licht. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes und detailreiches Porträt einer aussergewöhnlichen Spiralgalaxie. Ihren Spitznamen Black Eye oder gar Evil Eye Galaxy hat sie erhalten, weil ein dunkles Staubband eine Seite ihres hellen Kerns überzieht.

Das neue zusammengesetzte Bild zeigt sehr schön, welchen Mehrwert die Kombination verschiedener Teleskope bietet. Während Hubble traditionell bei der Erfassung von sichtbarem Licht und ultravioletter Strahlung glänzt, vermag Webb mit seinen Infrarotaugen durch den Staub hindurchzublicken. Gemeinsam enthüllen sie nicht nur den bekannten dunklen Staubstreifen, der dem Galaxiensystem seinen Spitznamen gibt, sondern auch die verborgenen Geburtsstätten neuer Sterne.

Hubble-Aufnahme von 2021

Im Lauf der Jahre wurde Messier 64 unzählige Male fotografiert. Diese Hubble-Aufnahme von 2021 zeigt den Staubstreifen in gestochen scharfen Details, mit blauen Sternhaufen, die wie kleine Juwelen in das dunkle Band eingebettet sind. Sogar die Struktur einzelner Sterne in den glatten, roten Bereichen des Galaxiensystems ist sichtbar.

Bild: ESA/Hubble

Hier die Hubble-Aufnahme im direkten Vergleich mit der neuen Kompositaufnahme:

Bild: NASA, ESA, CSA und Hubble Heritage Team (AURA/STScI).

Bizarre innere Dynamik

Die Black Eye Galaxy, die auch unter den Bezeichnungen Messier 64 (M64) oder NGC 4826 bekannt ist, liegt in einer Entfernung von etwa 17 Millionen Lichtjahren im Sternbild Haar der Berenike (Com). Die Galaxie, die mit einem Durchmesser von 53'800 Lichtjahren etwas kleiner als unsere Milchstrasse mit geschätzt 100'000 bis 150'000 Lichtjahren Durchmesser ist, fällt nicht nur durch ihr Aussehen auf, sondern vor allem durch ihre bizarre innere Dynamik. Das Gas in den äusseren Bereichen des Galaxiensystems dreht sich nämlich in entgegengesetzter Richtung wie das Gas und die Sterne in den inneren Bereichen.

Diese gegensätzliche Bewegung ist höchstwahrscheinlich die Folge einer kosmischen Kollision: Vor mehr als einer Milliarde Jahren dürfte M64 mit einer kleineren Satellitengalaxie verschmolzen sein. Dort, wo die beiden entgegengesetzt rotierenden Gashüllen aufeinandertreffen, entsteht Reibung. In diesen Regionen findet intensive Sternentstehung statt. (dhr)