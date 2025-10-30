wechselnd bewölkt12°
Wissen
Astronomie

Hubbles Blick auf die Spiralgalaxie NGC 3370, ein kosmisches Juwel

Today’s ESA/Hubble Picture of the Week features a galaxy that Hubble has captured multiple times over more than 20 years. The galaxy is called NGC 3370, and it is a spiral galaxy located nearly 90 mil ...
Diese neue Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops von NGC 3370 war vom 20. bis 26. Oktober 2025 das «Bild der Woche» von ESA/Hubble.Bild: ESA/Hubble & NASA, A. Riess, K. Noll

Hubbles Blick auf ein kosmisches Juwel

Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein neues, atemberaubendes Bild der rund 90 Millionen Lichtjahre entfernten Spiralgalaxie NGC 3370 aufgenommen.
30.10.2025, 09:4030.10.2025, 09:40

Knapp 90 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt befindet sich im Sternbild Löwe eine Spiralgalaxie, die beinahe frontal zu unserer Blickrichtung ausgerichtet ist: NGC 3370, im englischen Sprachraum auch Silverado Galaxy genannt. 1784 vom deutsch-britischen Astronomen Wilhelm Herschel entdeckt, ist NGC 3370 mit unserer Milchstrasse vergleichbar, was Grösse und Masse anbelangt.

Das Hubble-Weltraumteleskop hat diese kosmische Schönheit während mehr als 20 Jahren mehrfach abgelichtet. Die folgende Aufnahme stammt aus dem Jahr 2003:

Amid a backdrop of far-off galaxies, the majestic dusty spiral, NGC 3370, looms in the foreground in this NASA/ESA Hubble Space Telescope image. Recent observations taken with the Advanced Camera for ...
NGC 3370 vor dem Hintergrund weit entfernter Galaxien. NGC 3370 gehört zusammen mit den anderen Hubble-Objekten NGC 3447 und NGC 3455 zur NGC 3370-Galaxiengruppe. Bild: ESA/Hubble

Das neue Hubble-Bild zeigt die majestätische Spiralgalaxie in atemberaubender Detailgenauigkeit, die Wellenlängen des Lichts einbezieht, die in der vorherigen Version nicht enthalten waren. Wer die Aufnahme in voller Auflösung herunterladen möchte, wird hier fündig. Und hier lässt sich das kosmische Juwel im ESA Sky Browser betrachten.

Kosmischer Massstab

NGC 3370 ist für die Astronomen aber nicht primär aus ästhetischen Gründen interessant – die Galaxie beherbergt nämlich zwei Arten von Objekten, die sehr nützlich sind, um die Entfernung zu weit entfernten Galaxien zu bestimmen: sogenannte Cepheiden (Pulsationsveränderliche) und Supernovae vom Typ Ia.

Cepheiden sind pulsierende Sterne, deren Spektralklasse und Temperatur sich streng periodisch ändern. Deshalb variiert ihre Leuchtkraft über einen Zeitraum von Tagen bis Monaten. Ihre intrinsische Helligkeit lässt sich aus ihrer Pulsationsperiode ableiten: Je langsamer ein Cepheide pulsiert, desto leuchtkräftiger ist er. Vergleicht man nun diese tatsächliche, errechnete Helligkeit mit der Helligkeit, mit der die Cepheiden von der Erde aus gesehen werden, kann man ihre Entfernung – und die ihrer Heimatgalaxie – äusserst genau berechnen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Eine Zeitreihe von zwölf aufeinanderfolgenden Beobachtungen zeigt die Helligkeitsänderungen eines Cepheiden in NGC 3370 mit einer Periode von etwa 50 Tagen.GIF: NASA/A. Riess (STScI)
Die Grafik visualisiert die Pulsation eines Cepheiden mit einer Periode von etwa 50 Tagen: Die Helligkeit verdoppelt sich nahezu zwischen ihrer minimalen und maximalen Magnitude, woraufhin sie in eine ...
Die zugehörige Grafik visualisiert die Pulsation des Cepheiden: Die Helligkeit verdoppelt sich nahezu zwischen ihrer minimalen und maximalen Magnitude, woraufhin sie in einem Zyklus von vier bis fünf Wochen wieder abnimmt.Grafik: NASA/A. Riess (STScI)

Bei den Supernovae ist besonders die Supernova SN 1994ae von Bedeutung, die im November 1994 entdeckt wurde. Diese Explosion, die so hell leuchtete wie Milliarden Sterne zusammen, gehörte zur Kategorie Typ Ia. Das Besondere an diesem Supernova-Typ ist, dass sie immer mit ungefähr derselben Spitzenhelligkeit explodieren. Durch den Vergleich dieser bekannten Helligkeit mit der beobachteten Helligkeit konnten Astronomen die Entfernung zu SN 1994ae und damit zu NGC 3370 unabhängig überprüfen. Diese Supernova war eine der nächsten und am besten beobachteten ihrer Art seit dem Aufkommen der heutigen Weltraumteleskope.

SN 1994ae was discovered by S. Van Dyk and the Leuschner Observatory Supernova Search (IAU Circular 6105) using an automated 0.76-meter telescope. The discovery image was taken on Nov. 14, 1994. The s ...
Die Supernova SN 1994ae im Jahr 1994, aufgenommen wenige Wochen nach der maximalen Leuchtkraft unter guten Bedingungen (Bild links). Neun Jahre später war die Supernova nicht mehr nachweisbar (Bild rechts). Bild: NASA and A. Riess (STScI)

Ob es nun um die Kalibrierung von Supernova-Entfernungen mit Cepheiden oder die Untersuchung der Feinstruktur seiner Spiralarme geht: NGC 3370 bleibt ein unverzichtbares Bindeglied in unserem Verständnis des Kosmos. Jeder neue Blick darauf, wie die neue raffinierte Hubble-Aufnahme, liefert nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern auch wichtige Daten, um die Geheimnisse der Expansion des Universums und den Lebenszyklus von Galaxien weiter zu entschlüsseln. (dhr)

«Pan: NGC 3370.»Video: YouTube/HubbleWebbESA
Ultra Deep Field: Webb-Teleskop zoomt tiefer denn je in einen ikonischen Himmelsbereich
Mehr zum Thema Weltraum:

Baby-Galaxien

Video: Roberto Krone
