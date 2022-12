Kernfusion – der Weg zum Traum von sauberer Energie

US-Forscher vermelden die Kernfusion-Sensation – der Weg zum Traum von sauberer Energie

Es war der Traum jedes Alchemisten: Aus etwas Wertlosem etwas Wertvolles machen. So gesehen sind die Mitarbeitenden von der National Ignition Facility des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in den USA moderne Alchemisten. Denn sie wollen aus wenig Energie viel Energie machen.

Und laut Medienberichten scheint ihnen dieses Zauberstück nun gelungen zu sein. Wobei dieser Meilenstein in der Forschung weniger dank Zauberei zustande kam, sondern mithilfe von Kernfusion. Und nicht zu vergessen: Ein Jahrhundert Scheitern und trotzdem immer weitermachen.

Die News

Forscher der National Ignition Facility (NIF) in Kalifornien haben ein wichtiges Ergebnis bei der Kernfusion erzielt. Es ist ihnen erstmals gelungen, dabei mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. Das teilte US-Energieministerin Jennifer Granholm auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit.

Die Vision

Bei der Kernfusion verschmelzen zwei Atomkerne zu einem neuen Kern. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Atomkerne miteinander reagieren, ist meist nur dann ausreichend gross, wenn sie mit immenser Energie aufeinanderprallen.

Ist die Masse des bei der Fusion entstandenen neuen Kerns kleiner als die Summe der Masse der Ausgangskerne, wird die verlorene Masse als Energie freigesetzt. Die weltberühmte Formel von Albert Einstein – E 0 =mc2 – beschreibt dieses Prinzip, wobei E für die Energie und m für die verlorene Masse steht.

Albert Einsteins weltberühmte Formel über die Äquivalenz von Masse und Energie ist grundlegend in der Kernfusionsforschung. Bild: Popperfoto

Grundsätzlich ist Kernfusion ein häufiger Prozess im Universum und verantwortlich dafür, dass Sterne Energie abstrahlen, die wir als Leuchten und Wärme wahrnehmen. Doch bis anhin gelang es den Menschen noch nicht, diese Kernfusion unter kontrollierten Bedingungen so nachzubauen, dass mehr Energie durch die Kernreaktion freigesetzt wird, als für das Verschmelzen der Kerne investiert wurde.

Die grosse Vision hinter den Bemühungen vieler Kernfusion-Forschenden: Stromproduktion (bzw. Energieproduktion) in sogenannten Kernfusionsreaktoren. Denn die Kernfusion hat das Potenzial, saubere und nahezu unbegrenzte Energie zu liefern. Theoretisch. Denn Fusionsreaktionen setzen keinen Kohlenstoff frei, produzieren keinen radioaktiven Abfall und eine bereits kleinste Mengen könnten ein Haus Jahren lang mit Strom versorgen.

Die Forschung an der Kernfusion in den Kinderschuhen

Erstmalig wurde in den 1920er Jahren die These aufgestellt, dass Sterne Energie aus einer Fusion von Wasserstoffen und Helium freisetzten. Der Brite Arthur S. Eddington beschrieb das so in der Publikation «Der innere Aufbau der Sterne».

Arthur S. Eddington, ein Unterstützer von Einsteins Relativitätstheorie. Bild: imago

In den folgenden Jahren wurden erste Berechnungen über die Kernfusionsrate in Sternen aufgestellt.

Ernest Rutherford gelang es in einem Experiment als erster eine Kernfusion zu beobachten. Er schrieb, dass während des Prozesses «ein enormer Effekt» hervorgerufen werde. Rutherfords Forschung war übrigens bereits vor dieser Beobachtung für die Wissenschaftler elementar, denn sie bildet die Basis für jenes Atommodell, das Niels Bohr 1913 entwickelt – und das wir noch heute alle in der Schule lernen: ein kleiner Kern, umschwirrt von Elektronen.

Atommedell von Niels Bohr. Bild: Shutterstock

Mark Oliphant, einSchüler Rutherfods, gelang es dann, das Fusions-Experiment zu verbessern und zum allerersten Mal einen Fusionsprozess im Labor zu demonstriert. Die Ergebnisse des Experiments wurden 1934 publiziert.

Die Fortschritte im Kalten Krieg

Bald schwelte das Begehren, die Kernfusion zu nutzen, um Waffen zu entwickeln. Im Rahmen des Wettrüstens zwischen der Sowjetunion und dem Ostblock gegen die USA und die Nato besassen beide Blöcke ab den 1940er Jahren Atombombe, die auf der Kernspaltung basieren.

Und bereits 1952 wurde dann im Rahmen der Waffenentwicklung der Beweis erbracht, dass nicht nur im Universum, sondern auch auf der Erde grosse Mengen an Energie dank Kernfusion freigesetzt werden können – und zwar mehr als bei Kernspaltung.

Damals wurde die Wasserstoffbombe Ivy Mike im Eniwetok-Atoll im Pazifik gezündet. Wasserstoffbomben beruhen auf dem Prinzip der Kernfusion. Bei Wasserstoffbomben wird durch die freigesetzte Energie bei der Explosion eines Atomsprengsatzes eine Kernfusion von Deuterium und Tritium herbeigeführt.

Ivy Mike, 1. November 1952. Bild: EPA, US DEPARTMENT OF ENERGY

Ab den 1950er Jahren wurden auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs unabhängig voneinander die ersten Fusionsreaktoren konstruiert, mit dem Ziel: Eine Kernfusion kontrolliert vonstattengehen zu lassen. Das sogenannte Tokamak-Design von Andrei Sacharow und Igor Tamm aus der Sowjetunion setzte sich schliesslich durch, da er effizienter ist als die im Westen entwickelten Reaktoren.

In einem Tokamak wird Wasserstoff mittels Heizung in extrem hoch temperiertes Plasma umgewandelt. Darin bewegen sich Teilchen entsprechend mit sehr hoher Geschwindigkeit. Anhand von supraleitenden Magnetspulen wird das Plasma in Form gebracht. So kann unter anderem die Teilchendichte bestimmt werden. Ab einer bestimmten Temperatur und Teilchendichte kann dann eine kontrollierte, kettenreaktionsartig ablaufende Kernfusion auftreten.

Der erste funktionstüchtige Tokamak, Modell T1. Bild: Wikimedia Commons / Public domain

Ab den 1970er: Die grossen, internationalen Projekte

Ab den 1970ern reifte die Erkenntnis, dass die Erzeugung von Fusionsenergie nur gelegen wird, wenn Wissenschaftler mit vereinten Kräften arbeiten können. Darum schlossen sich 1973 europäische Länder zusammen und begannen mit der Entwicklung des Joint European Torus (JET). 1983 wurde in Grossbritannien eine Versuchsanlage geöffnet, in der nach dem Tokamak-Prinzip gearbeitet wird.

1991 gelang es im JET die erste kontrollierte Kernfusion der Geschichte herzustellen. Seit da ist es mehrfach gelungen, eine solche kontrollierte Kernfusion durchzuführen. Allerdings wurde dabei immer mehr Energie eingesetzt, als erzeugt.

National Ignition Facility des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in den USA. Bild: keystone

Nun vermelden die Forschenden des LLNL also, den wissenschaftlichen Durchbruch geschafft zu haben: Sie hätten mehr Energie erzeugt, als eingesetzt. Am LLNL wird allerdings nicht mit dem Tokamak-Prinzip gearbeitet, sondern der Trägheitsfusion – genau wie sie bei der Wasserstoff-Bombe zum Einsatz kommt.

Dabei wird eine winzige Wasserstoff-Kapsel mit sehr schneller, oberflächlicher Energie beschossen, um das Plasma aufzuheizen, die Wasserstoff-Kapsel zu verformen und implodieren zu lassen. Am LLNL wird dazu Laserenergie eingesetzt. Auf diese Weisen hätten die Wissenschafter laut der «Financial Times» jeweils zwei Kerne von Wasserstoffatomen dazu gebracht, zu verschmelzen.

National Ignition Facility des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in den USA. Bild: keystone

Das «Science Media Centre» hat Wissenschafter bereits am Montag gefragt, wie die Meldung einzuordnen sei. Tony Roulstone von der University of Cambridge relativiert das Resultat etwas: Es sei zwar so, dass die Energiemenge, welche mit den Lasern auf die Wasserstoffkerne gelenkt wurde, kleiner sei als die freigewordene Energie. «Was beweist, dass Energie erfolgreich freigesetzt und gewonnen werden kann.» Aber der Energieaufwand für den Betrieb des Lasers sei in diesem Ergebnis nicht mit einberechnet. Denn: Es seien 500 Megajoul Energie in den Laser investiert worden, um 2,5 Megajoul via Kernfusion herauszubekommen, wie Roulstone erklärt. Der Energieoutput betrage also immer noch nur 0,5 % des Inputs.

Somit ist das Experiment der LLNL durchaus ein wissenschaftlicher Durchbruch, denn es beweist, dass es möglich ist, mit dem Einsatz von Energie mittels Kernfusion noch mehr Energie zu erzeugen. Aber bis zur Produktion von sauberer Energie, danke Kernfusion, werden noch viele Atomkerne zusammentütschen müssen.