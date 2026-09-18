wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Wissen
International

Leopardus tilcayo: Neue Katzenart in Bolivien entdeckt

Leopardus tilcayo cat in Bolivia
Die neuentdeckte Katzenart in Bolivien heisst «Leopardus tilcayo».Bild: reuters

Wichtiger Nachtrag zu den Cute News: Neue Katzenart entdeckt! 😍

Sie hat ein Leopardenfleckenfell und ein kleines Gesicht: Zehn Jahre nach ihrer Entdeckung steht fest, dass die «Tilcayo»-Katze eine neue Art ist.
18.09.2026, 07:5218.09.2026, 08:31
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

In Bolivien ist durch Zufall eine neue Katzenart entdeckt worden. Ein Bauer hatte einem Wildtierzentrum vor zehn Jahren eine Katze übergeben, die er auf einer Strasse am Wald gefunden hatte. Es sei eine merkwürdige Katze, er habe sie ein Jahr zu Hause gehabt, aber etwas stimme nicht mit ihr. Das Zentrum rief die Biologin Paola Nogales-Ascarrunz an, die sofort fasziniert von dem Tier war, berichtet das Magazin «National Geographic». Sie beschloss, die Katze genauer zu studieren.

Das Tier hatte ein kleines, zerknautschtes Gesicht, kurze, runde Ohren und lange Schnurrhaare. Es war tatsächlich zu klein für eine Hauskatze und, besonders auffällig, über und über mit leopardenartigen Flecken bedeckt.

Zehn Jahre dauerte es, bis Nogales-Ascarrunz jetzt in einer Studie eine kleine Sensation verkünden konnte. Es handelt sich um eine neue Katzenart, die erste, die seit 100 Jahren entdeckt wurde. «Leopardus tilcayo» wurde sie genannt. Es gibt bereits eine ähnliche Art, «Leopardus tigrinus», die zuvor in Bolivien heimisch war und jetzt in anderen Ländern in Zentral- und Südamerika lebt.

Name stammt von Einheimischen

Doch ihre Katze sah ein wenig anders aus, stellte Nogales-Ascarrunz laut Bericht des «National Geographic» fest und machte sich zusammen mit den Evolutionsbiologen Eduardo Eizirik und Jonas Lescroart an Genanalysen. Sie fanden heraus, dass es sich tatsächlich um eine neue Spezies handelt. Den Namen «Tilcayo» wählten sie, weil die Leute im Wald, wo das Tier gefunden wurde, es so nannten.

Sie kommt im Yungas-Wald vor, der an der Ostflanke der Anden in Bolivien liegt. Noch unbekannt ist das Verhalten der Katzen, welche Nahrung sie zu sich nehmen, wie sie sich vermehren, wie das Sozialverhalten ist. «So viele Dinge, die wir noch nicht wissen», sagte Nogales-Ascarrunz dem Magazin.

Dank der Genanalysen haben Wissenschaftler ein besseres Verständnis von Katzenarten gewonnen. So entdeckten sie bereits 2013, dass die Art «Leopardus tigrinus» eigentlich aus mehreren Arten besteht. Bislang wurden fünf gefunden. Optisch ähneln sich die Leopardenkatzen, aber ihre Gene unterscheiden sich deutlich.

Das könnte dich auch interessieren:

Bedrohte Vogelart kehrt zurück: Immer mehr Grauammern im Grossen Moos
Bedrohte Vogelart kehrt zurück: Immer mehr Grauammern im Grossen Moos
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Venezuela gibt regierungskritische Internetportale wieder frei
Die Telekommunikationsbehörde Conatel folgte damit einer Anweisung der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez. Konkrete Angaben zu den betroffenen Portalen machte die Behörde nicht.
In Venezuela sollen regierungskritische Internetportale wieder frei zugänglich sein. Die entsprechenden Anbieter hätten «die technische Mitteilung zur Freischaltung der Domains (...) erhalten», teilte die staatliche Telekommunikationsbehörde Conatel auf ihrer Website mit. Damit folge das Amt einer Anweisung der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez.
Zur Story