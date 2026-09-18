Die neuentdeckte Katzenart in Bolivien heisst «Leopardus tilcayo». Bild: reuters

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Sie hat ein Leopardenfleckenfell und ein kleines Gesicht: Zehn Jahre nach ihrer Entdeckung steht fest, dass die «Tilcayo»-Katze eine neue Art ist.

Thomas Wanhoff / t-online

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In Bolivien ist durch Zufall eine neue Katzenart entdeckt worden. Ein Bauer hatte einem Wildtierzentrum vor zehn Jahren eine Katze übergeben, die er auf einer Strasse am Wald gefunden hatte. Es sei eine merkwürdige Katze, er habe sie ein Jahr zu Hause gehabt, aber etwas stimme nicht mit ihr. Das Zentrum rief die Biologin Paola Nogales-Ascarrunz an, die sofort fasziniert von dem Tier war, berichtet das Magazin «National Geographic». Sie beschloss, die Katze genauer zu studieren.

Das Tier hatte ein kleines, zerknautschtes Gesicht, kurze, runde Ohren und lange Schnurrhaare. Es war tatsächlich zu klein für eine Hauskatze und, besonders auffällig, über und über mit leopardenartigen Flecken bedeckt.

Zehn Jahre dauerte es, bis Nogales-Ascarrunz jetzt in einer Studie eine kleine Sensation verkünden konnte. Es handelt sich um eine neue Katzenart, die erste, die seit 100 Jahren entdeckt wurde. «Leopardus tilcayo» wurde sie genannt. Es gibt bereits eine ähnliche Art, «Leopardus tigrinus», die zuvor in Bolivien heimisch war und jetzt in anderen Ländern in Zentral- und Südamerika lebt.

Name stammt von Einheimischen

Doch ihre Katze sah ein wenig anders aus, stellte Nogales-Ascarrunz laut Bericht des «National Geographic» fest und machte sich zusammen mit den Evolutionsbiologen Eduardo Eizirik und Jonas Lescroart an Genanalysen. Sie fanden heraus, dass es sich tatsächlich um eine neue Spezies handelt. Den Namen «Tilcayo» wählten sie, weil die Leute im Wald, wo das Tier gefunden wurde, es so nannten.

Sie kommt im Yungas-Wald vor, der an der Ostflanke der Anden in Bolivien liegt. Noch unbekannt ist das Verhalten der Katzen, welche Nahrung sie zu sich nehmen, wie sie sich vermehren, wie das Sozialverhalten ist. «So viele Dinge, die wir noch nicht wissen», sagte Nogales-Ascarrunz dem Magazin.

Dank der Genanalysen haben Wissenschaftler ein besseres Verständnis von Katzenarten gewonnen. So entdeckten sie bereits 2013, dass die Art «Leopardus tigrinus» eigentlich aus mehreren Arten besteht. Bislang wurden fünf gefunden. Optisch ähneln sich die Leopardenkatzen, aber ihre Gene unterscheiden sich deutlich.