Traurige Nachricht vom Mars: Die Nasa-Perseverance verliert ihren besten Freund

Vergangene Woche erreichte die Nasa und ihre Fans eine erschütternde Nachricht aus dem All: Der Mars-Rover Perseverance, auch Percy genannt, hat sein «Haustier» und seinen besten Freund verloren: «Rock Friend».

Das Erkundungsfahrzeug ist seit über zwei Jahren auf dem Mars und schickt regelmässig seine neusten Entdeckungen an die Erde zurück. Nun erreichte Perseverance das Ende einer Ära: Im Februar 2022 hatte Percy nämlich einen Mars-Stein aufgeladen – der ihn jetzt wieder verlassen hat.

Das ungleiche Paar hatte sich während eines Zeitraums von 427 Sols (ein Sol ist eine Marsumdrehung, also ein Tag auf dem Roten Planeten) etwa 10 Kilometer über die Marsoberfläche bewegt. Liebevoll wurde er von den Weltraumforschern «Rock Friend» genannt. Seit Beginn seiner Freundschaft mit Percy verfolgen sie ihn von der Erde aus, nachdem er sich in das linke Vorderrad des Rovers eingeklinkt hatte. Seine Ankunft an Bord wurde von einer der Hazard Avoidance Cameras (HazCams) des Rovers entdeckt.

Gwénaël Caravaca ist Mars-Geologe und -Sedimentologe. Regelmässig hat Caravaca, der seit 2019 für das Mars Science Laboratory der NASA arbeitet, die Abenteuer von Perseverance und Rock Friend auf Twitter geteilt, wo viele die aussergewöhnliche Freundschaft mitverfolgten. Einige Follower des Kanals erinnerte das Ganze an Wilson, den Volleyball-Begleiter von Tom Hanks aus dem Film «Cast Away».

Wilson wird von Chuck Noland a.k.a. Tom Hanks angeschrien. Der Volleyball leistete dem Mann im Film «Cast Away» auf einer Insel Gesellschaft. Wilson wurde übrigens später für 18'400 Dollar im Internet versteigert. Bild: AP 20TH CENTURY FOX DREAMWORKS

Viele der Anhänger von Rock Friend zeigen sich sichtlich bestürzt über die Nachricht vom plötzlichen Ausstieg des Marsgesteins. «Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen wird, aber trotzdem ... », schreibt zum Beispiel eine Userin.

Andere können über die Tragödie bereits lachen:

Und wiederum andere sind einfach nur wütend auf die Nasa, die Rock Friend «einfach so zurückgelassen» hat:

Perseverance basiert auf dem Design seines noch immer umherstreifenden Vorgängers Curiosity, ist aber grösser. Es hat die Grösse etwa eines Autos und wiegt über eine Tonne. Wenn der Rover nicht gerade sein Haustier ausführt, bohrt Perseverance auf der Suche nach Beweisen für uraltes mikrobielles Leben in die Oberfläche des Mars.

Nun muss sich Percy einen neuen Freund suchen. Wie die Rover-Ingeniere aber bekannt gaben, stehen die Chancen dafür nicht schlecht: Muss der Rover Hänge hinaufklettern, können Steine immer mal wieder in seine Räder gelangen. Ausserdem kann sich Gestein lösen, wenn sich Percy über loses Gelände bewegt und sein Gewicht die Felsen in Stücke bricht.

