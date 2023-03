Video: watson/Lucas Zollinger

NASA entdeckt neuen Asteroiden mit Kurs auf die Erde

Mehr «Videos»

«2023 DW» heisst ein neuer Asteroid, den die NASA am 27. Februar entdeckt hat. Das Bemerkenswerte: Er kommt uns «bald» «sehr nahe». Beides relativ, aber für Weltraum-Massstäbe durchaus wahr. «2023 DW» nähert sich der Erde im Jahr 2046 – also in 23 Jahren – auf 1,8 Millionen Kilometer. Und könnte dann auch mit ihr kollidieren:

Video: watson/Lucas Zollinger

Laut Expertinnen und Experten hätte der Einschlag des Asteroiden mit rund 50 Metern Durchmesser das Potenzial, eine Grossstadt auszulöschen. Hier kommt die Turiner Skala zum Einsatz: Von 0 bis 10 gibt sie an, wie wahrscheinlich und wie verheerend der Einschlag eines Asteroiden auf der Erde wäre – eine 10 könnte das Ende der Menschheit bedeuten. «2023 DW» hat auf der Skala den Wert 1.

Asteroid statt Amors Pfeil?

Am nächsten wird der Asteroid der Erde 2046 kommen, und zwar genau am 14. Februar – also am Valentinstag. Ob wir dann von ihm getroffen werden, steht noch nicht fest. Die NASA hat berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit aktuell bei etwa 1 zu 600 liegt. Einschlagen könnte er überall vom Indischen über den Pazifischen Ozean und im gesamten Staatsgebiet der USA. Die US-Weltraumbehörde sagt aber weiter, es sei sehr viel wahrscheinlicher, dass der Asteroid einfach an der Erde vorbeiziehe. Vermutlich werde er im Laufe der Zeit auf den Wert 0 auf der Turiner Skala zurückgestuft. (lzo)

Mehr Weltraum. In Videos:

Spektakel über dem Ärmelkanal: Asteroid verglüht in Erdatmosphäre Video: watson/lucas zollinger

Erster «Space Walk» dieses Jahres Video: watson/Fabian Welsch