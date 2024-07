Forschende finden 300 Millionen Jahre alte Sumpf-Kreatur

Mehr Entdeckungen in der Forschung:

Dafür, dass sie so ein Überbleibsel früherer Zeiten war, sei es der aussergewöhnlichen Kreatur recht gut gegangen - sie scheine das wichtigste Raubtier im Ökosystem dieser Gegend gewesen zu sein. Andere archaische Tiere vor 300 Millionen Jahren seien klein und selten gewesen, erklärte Pardo. (sda/dpa)

Die einem gigantischen Salamander ähnelnde Kreatur erhielt den wissenschaftlichen Namen Gaiasia jennyae. Gefunden wurden Überreste der Art in der Gai-As-Formation im Nordwesten Namibias, wie das Team um Jason Pardo vom Field Museum in Chicago berichtet.

Es habe vor rund 300 Millionen Jahren wohl am Grund von Sümpfen und Seen auf der Lauer gelegen. Vorbeischwimmende Lebewesen habe es mit dem Öffnen seines breiten, flachen Mauls wahrscheinlich eingesogen und mit einem kräftigen Biss festgehalten.

Riesig und zahnbewehrt: In Namibia haben Forscher einen Salamander-förmigen Räuber entdeckt, der seine Beute wohl aus dem Hinterhalt heraus einsog.

In Namibia sind Forschende auf die Überreste eines Salamander-ähnlichen Raubtiers gestossen. Es soll aus der Urzeit stammen und seinen Beutetieren im Sumpf aufgelauert sein.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das zu 80 Prozent erhaltene urzeitliche Wollnashorn war zum Zeitpunkt seines Todes etwa drei oder vier Jahre alt. Der Kadaver dürfte zwischen 20'000 und 50'000 Jahren im Permafrostboden gelegen haben und wurde so erstaunlich gut konserviert.

Das zu 80 Prozent erhaltene urzeitliche Wollnashorn war zum Zeitpunkt seines Todes etwa drei oder vier Jahre alt. Der Kadaver dürfte zwischen 20'000 und 50'000 Jahren im Permafrostboden gelegen haben und wurde so erstaunlich gut konserviert.

«It's Coming Home» – Englands Fussball-Kultsong in 10 Punkten

In der Nati schwärmen alle von Co-Trainer Contini – ist er mehr als nur ein Assistent?

Suizidkapsel kommt in der Schweiz bald erstmals zum Einsatz

Wie Roger Köppel bei Orbáns «Friedensmission» in Kiew die Fakten verdreht

Schon 240'000 Menschen von Hurrikan «Beryl» betroffen

In der Karibik sind schon fast eine Viertelmillion Menschen mit den Folgen von Hurrikan «Beryl» betroffen. Gemäss des UN-Nothilfebüros OCHA in Genf sind es im Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen 40'000 Menschen, in Grenada 100'000 und auf Jamaika 120'000.